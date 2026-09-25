Нові відкриття українських спелеологів: знайдено тризуб на глибині десятків метрів під землею (фото)

Українські спелеологи повідомили про дві нові знахідки в Карпатах та на Поділлі: вертикальну печеру глибиною близько 30 метрів на горі Смотрич в Івано-Франківській області та 50-метровий відрізок гіпсової печери поблизу села Кривче в Тернопільській області.

Нову печеру на горі Смотрич назвали "Дземброня" на честь сусіднього села з такою ж назвою. За словами спелеолога та віцепрезидента Української спелеологічної асоціації Юрія Касьяна, дослідники спустилися на глибину близько 30 метрів і вважають, що печера може простягатися далі, пише Укрінформ.

Нову печеру на горі Смотрич назвали "Дземброня" на честь сусіднього села з такою ж назвою Фото: Facebook/Юрій Касьян

"На горі Смотрич ми виявили нову вертикальну печеру. Назвали її "Дземброня", адже поряд з нею є село з такою назвою. Припускаємо ця печера може стати найглибшою печерою Карпат. Адже її глибина сягає 30 метрів, а, можливо, навіть більше. Це достатньо багато, як для карпатських печер з пісковика. Будемо продовжувати її досліджувати", — сказав Касьян.

Печера Дземброня може стати найглибшою печерою Карпат Фото: Facebook/Юрій Касьян

Друге відкриття відбулося в гіпсовій печері "На Хомах" поблизу села Кривче Чортківського району Тернопільської області. Спелеологи виявили раніше невідому ділянку довжиною близько 50 метрів.

Печера була відома фахівцям з 1960 року, хоча місцеві жителі знали про неї набагато раніше. Досі досліджена її частина мала довжину лише близько 140 метрів, але дослідники припускали, що вона може бути пов'язана з набагато більшою підземною системою. Приблизно за два кілометри від неї розташована знаменита печера Кришталева, ходи якої простягаються на понад 20 кілометрів.

Друге відкриття відбулося в гіпсовій печері "На Хомах" поблизу села Кривче у Тернопільській області Фото: Facebook/Юрій Касьян

На Хомах розташована в тому самому геологічному масиві, що й Кришталева, тому дослідники вважають за можливе, що її ходи зрештою можуть простягатися на багато кілометрів.

Упродовж року в печері було проведено три наукові експедиції. Під час третьої експедиції команда дісталася до вузького проходу, розширила його, прибравши каміння, і увійшла в нову ділянку довжиною близько 50 метрів. Потім дослідники дісталися до ще одного вузького місця.

вже відомій частині печери На Хомах дослідники виявили зображення тризубів Фото: Facebook/Юрій Касьян

Подальші роботи планують провести в теплі місяці, оскільки кажани зимують усередині печери. Це обмежує період, коли дослідники можуть продовжувати свою роботу під землею.

У вже відомій частині печери На Хомах дослідники виявили зображення тризубів. Касьян зазначив, що печери в цьому регіоні використовувалися українськими повстанцями як схованки у 1940-х роках, і припустив, що печера На Хомах також могла слугувати для цієї мети.

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