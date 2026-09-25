Зеркала в каменном веке тоже были из камня: как они выглядели 8500 лет назад

В эпоху неолита около 8500 лет назад древние люди впервые создали зеркало, но оно вовсе не было похожим на свой современный аналог.

На территории археологического памятника Тепеджик-Чифтлик в Анатолии, Турция ученые нашли полированный артефакт. Речь идет о небольшом обсидиановом камне, который был отполирован древними людьми до блеска, пишет Фокус.

Это зеркало, датируемое 6500 годом до н. э., отличается высокой степенью полировки, что позволяло древним людям отчетливо видеть свое отражение. Изготовление такого зеркала требовало исключительного мастерства, поскольку для получения зеркальной поверхности обсидиан необходимо было тщательно обрабатывать и полировать.

Аналогичные зеркала были найдены и на другом памятнике в Турции — Чатал-Хююке. Примечательно, что все известные на сегодняшний день образцы обсидиановых зеркал (всего их обнаружено 56), относящиеся к этому периоду, происходят из Анатолии; это может указывать на то, что данный регион был центром инноваций и специализированного ремесленного производства.

Находка этого зеркала, а также уникальных для данного региона обсидиановых наконечников стрел с тонкой гравировкой, позволяет предположить, что поселение Канхасан было центром специализированного ремесла.

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