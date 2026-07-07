"Хороший мальчик" из неолита: у древних людей нашли очень необычных домашних любимцев

Удивительное открытие было сделано археологами на небольшом острове в Балтийском море.

В ходе раскопок ученые нашли останки волков, датируемые примерно 3-5 тыс. годами до н.э., на шведском острове Стура-Карлсё. Такая находка необычна тем, что остров изолирован и на нем не водятся наземные млекопитающие. Это значит, что волки могли попасть на отдаленный остров только вместе с людьми, пишет Science Daily.

Выводы исследователей предполагают, что доисторические сообщества могли держать волков в качестве домашних животных.

Отмечается, что останки волков были найдены на археологическом памятнике. Это место в прошлом активно использовалось охотниками на тюленей и рыбаками еще в эпоху неолита и бронзового века.

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Во время раскопок ученые исследователи останки псовых, среди которых были волки, собаки, лисы и родственные животные. Генетические исследования подтвердили, что оба экземпляра были волками, а не собаками, и исследователи не обнаружили никаких доказательств собачьего происхождения. Несмотря на генетическое происхождение от волков, животные демонстрировали ряд характеристик, часто ассоциирующихся с жизнью в непосредственной близости от людей.

Важную подсказку дал изотопный анализ — метод, позволяющий определить, чем питалось животное на протяжении своей жизни. Результаты показали, что волки потребляли большое количество морского белка, включая тюленей и рыбу. Это очень точно соответствовало рациону людей, живущих на острове, что позволяет предположить, что волков, вероятно, кормили люди.

“Обнаружение этих волков на отдаленном острове совершенно неожиданно. У них не только была родословная, неотличимая от других евразийских волков, но они, похоже, жили бок о бок с людьми, питались их пищей и обитали в месте, куда могли добраться только на лодке. Это рисует сложную картину взаимоотношений между людьми и волками в прошлом”, - говорит ведущий автор исследования Линус Гирдланд-Флинк из Университета Абердина.

Полученные результаты ставят под сомнение традиционные представления о том, как люди и волки взаимодействовали в доисторические времена.

Ученые долгое время рассматривали взаимоотношения между людьми и волками в основном через призму одомашнивания собак. В этой концепции волки постепенно эволюционировали в собак в результате длительного процесса жизни рядом с людьми и адаптации к человеческой среде.

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