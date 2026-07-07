"Хороший хлопчик" з неоліту: у стародавніх людей знайшли дуже незвичайних домашніх улюбленців

Дивовижне відкриття зробили археологи на невеликому острові в Балтійському морі.

Під час розкопок вчені виявили останки вовків, що датуються приблизно 3–5 тис. років до н. е., на шведському острові Стура-Карльсе. Така знахідка є незвичайною тим, що острів ізольований і на ньому не мешкають наземні ссавці. Це означає, що вовки могли потрапити на віддалений острів лише разом із людьми, пише Science Daily.

Висновки дослідників свідчать про те, що доісторичні спільноти, ймовірно, тримали вовків як домашніх тварин.

Зазначається, що останки вовків було знайдено на археологічній пам’ятці. Це місце в минулому активно використовувалося мисливцями на тюленів та рибалками ще в епоху неоліту та бронзової доби.

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Під час розкопок вчені досліджували останки псових, серед яких були вовки, собаки, лисиці та споріднені тварини. Генетичні дослідження підтвердили, що обидва екземпляри були вовками, а не собаками, і дослідники не виявили жодних доказів собачого походження. Незважаючи на генетичне походження від вовків, тварини демонстрували низку характеристик, які часто асоціюються з життям у безпосередній близькості від людей.

Важливу підказку дав ізотопний аналіз — метод, що дозволяє визначити, чим харчувалася тварина протягом свого життя. Результати показали, що вовки споживали велику кількість морського білка, зокрема тюленів і рибу. Це дуже точно відповідало раціону мешканців острова, що дозволяє припустити, що вовків, ймовірно, годували люди.

"Виявлення цих вовків на віддаленому острові стало цілковитою несподіванкою. Вони не тільки мали родовід, який не відрізнявся від родоводу інших євразійських вовків, але, схоже, жили пліч-о-пліч з людьми, харчувалися їхньою їжею та мешкали в місці, куди можна було дістатися лише на човні. Це малює складну картину взаємовідносин між людьми та вовками в минулому", — каже провідний автор дослідження Лінус Гірдланд-Флінк з Університету Абердіна.

Отримані результати ставлять під сумнів традиційні уявлення про те, як люди та вовки взаємодіяли в доісторичні часи.

Вчені тривалий час розглядали взаємовідносини між людьми та вовками переважно крізь призму одомашнення собак. Згідно з цією концепцією, вовки поступово еволюціонували в собак у результаті тривалого процесу співіснування з людьми та адаптації до людського середовища.

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