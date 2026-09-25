Дзеркала в кам'яному столітті теж були з каменю: як вони виглядали 8500 років тому

У епоху неоліту, близько 8500 років тому, стародавні люди вперше створили дзеркало, але воно зовсім не було схожим на свій сучасний аналог.

На території археологічної пам'ятки Тепеджик-Чифтлик в Анатолії (Туреччина) вчені виявили полірований артефакт. Йдеться про невеликий обсидіановий камінь, який стародавні люди відполірували до блиску, пише Фокус.

Це дзеркало, датоване 6500 роком до н. е., вирізняється високим ступенем полірування, що давало змогу стародавнім людям чітко бачити своє відображення. Виготовлення такого дзеркала вимагало виняткової майстерності, оскільки для отримання дзеркальної поверхні обсидіан необхідно було ретельно обробляти та полірувати.

Аналогічні дзеркала було знайдено й на іншій пам’ятці в Туреччині — Чатал-Хююку. Примітно, що всі відомі на сьогодні зразки обсидіанових дзеркал (загалом їх виявлено 56), що належать до цього періоду, походять з Анатолії; це може свідчити про те, що цей регіон був центром інновацій та спеціалізованого ремісничого виробництва.

Знахідка цього дзеркала, а також унікальних для цього регіону обсидіанових наконечників стріл із тонким гравіюванням, дає підстави припустити, що поселення Канхасан було центром спеціалізованого ремесла.

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