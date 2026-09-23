Родителям стоит платить подросткам за 7-часовый сон: ученые нашли неожиданную пользу

Отправить ворчливого подростка спать пораньше может показаться невыполнимой задачей. Но ученые говорят, что от этого напрямую зависит его успеваемость в учебе.

Авторы нового исследования предлагают родителям платить своим детям за сон продолжительностью не менее 7 часов в сутки. Это поможет увеличить время отдыха, а также и успеваемость ребенка.

В рамках исследования команда из Питтсбургского университета привлекла более 1100 учеников со средним возрастом 19 лет. Некоторым из них выплачивали сумму, эквивалентную примерно 4 доллара (около 200 грн), каждый раз, когда им удавалось поспать не менее 7 часов в будние дни.

За время эксперимента, длившегося месяц, участники, которым предлагали денежный бонус, спали в среднем на 19 минут дольше каждую ночь.

Как показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Political Economy, увеличение времени сна происходило за счет того, что студенты ложились спать раньше, а не вставали позже утром.

Подростки не только стали дольше спать, но и продемонстрировали заметное улучшение успеваемости.

По американской четырехбалльной шкале среднего балла (GPA), где 4,0 соответствует оценке «отлично» (A) по всем предметам, средний прирост составил около 0,08 балла.

Некоторые положительные изменения сохранялись даже после прекращения выплат: участники продолжали спать немного дольше в течение нескольких недель после завершения эксперимента.

“Наше исследование показывает, что предложение немедленного денежного вознаграждения помогает студентам соблюдать норму сна в семь часов, причем этот эффект может сохраняться до месяца после прекращения выплат”, - говорит ведущий автор исследования Осеа Джунтелла.

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