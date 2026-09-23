Батькам варто платити підліткам за 7-годинний сон: вчені виявили несподівану користь

Відправити буркотливого підлітка спати раніше може здатися нездійсненним завданням. Але вчені стверджують, що від цього безпосередньо залежить його успішність у навчанні.

Автори нового дослідження пропонують батькам платити своїм дітям за сон тривалістю не менше 7 годин на добу. Це допоможе збільшити час відпочинку, а також покращити успішність дитини.

У рамках дослідження команда з Піттсбурзького університету залучила понад 1100 учнів, середній вік яких становив 19 років. Деяким із них виплачували суму, еквівалентну приблизно 4 доларам (близько 200 грн), щоразу, коли їм вдавалося виспатися не менше 7 годин у будні дні.

Протягом експерименту, що тривав місяць, учасники, яким пропонували грошовий бонус, спали в середньому на 19 хвилин довше щоночі.

Як показало дослідження, опубліковане в журналі Journal of Political Economy, збільшення тривалості сну відбувалося завдяки тому, що студенти лягали спати раніше, а не прокидалися пізніше вранці.

Підлітки не тільки почали довше спати, а й продемонстрували помітне поліпшення успішності.

За американською чотирибальною шкалою середнього бала (GPA), де 4,0 відповідає оцінці "відмінно" (A) з усіх предметів, середній приріст становив близько 0,08 бала.

Деякі позитивні зміни зберігалися навіть після припинення виплат: учасники продовжували спати трохи довше протягом кількох тижнів після завершення експерименту.

"Наше дослідження показує, що пропозиція негайної грошової винагороди допомагає студентам дотримуватися семигодинного режиму сну, причому цей ефект може зберігатися до місяця після припинення виплат", — зазначає головний автор дослідження Осеа Джунтелла.

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