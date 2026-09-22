Можно ли есть после 18:00: развенчан самый живучий миф о похудении

Диетолог раскрыл правду о поздних ужинах и снижении веса — действительно ли людям, желающим похудеть, следует отказаться от пищи после 18:00.

Среди людей, сидящих на диете, бытует правило, которое многие считают одним из главных "грехов": прием пищи после 18:00. Интервальное голодание, которое поддерживают знаменитости и ученые, как правило, предполагает раннее завершение приема пищи. В результате поздние перекусы автоматически стали одной из главных причин набора веса, пишет Daily Mail.

Установление жестких временных рамок для еды ради похудения сотворило один из главных мифов диетологии — любой кусочек, съеденный после заката, непременно откладывается на талии. Однако эксперт по питанию Эмма Бардвелл настаивает: это популярное убеждение стоит пересмотреть с учетом реальности.

По словам эксперта, идея о том, что еда после 18:00 автоматически приводит к набору веса — слишком упрощенный подход. На самом деле, человеческий организм не начинает внезапно запасать все съеденное в виде жира, как только часы пробьют шесть. Главным фактором набора веса по-прежнему остается общий энергетический баланс. Проще говоря, если вы регулярно потребляете больше калорий, чем расходуете, скорее всего, вес будет набираться, независимо от того, съели ли вы эти лишние калории в 11 утра или в 9 вечера. И наоборот: можно ужинать после 18:00 каждый день и при этом худеть, если вы стабильно расходуете больше калорий, чем потребляете.

Эмма Бардвелл также утверждает, что жесткое ограничение времени приема пищи просто не подходит для большинства людей. Эксперт утверждает, что в реальной жизни правило "не есть после шести" лишено какого-либо смысла. Дело в том, что у человека, который ложится спать в 21:00, совершенно иной суточный ритм, чем у того, кто работает допоздна, тренируется по вечерам и ложится спать в полночь. Более того, для многих вечерний прием пищи является важным, поскольку предполагает общением с семьей.

С другой стороны, наука все же утверждает, что время приема пищи может играть определенную, пусть и второстепенную, роль в похудении. Результаты некоторых исследований показывают, что время приема пищи может влиять на аппетит, обмен глюкозы и контроль веса. Известно, что наш организм придерживается внутренних циркадных ритмов и некоторые исследования указывают на то, что организм, вероятно, лучше справляется с пищей в первой половине биологического дня, чем глубокой ночью.

Впрочем, недавние клинические исследования указывают на то, что преимущества раннего приема пищи, если они и есть, весьма незначительны. Проще говоря, Эмма Бардвелл считает, что главная причина, по которой поздние ужины способствуют набору веса, кроется не в сложных метаболических процессах, а в особенности нашего поведения и привычках перекусывать по вечерам.

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