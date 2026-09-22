Чи можна їсти після 18:00: розвінчано найпоширеніший міф про схуднення

Дієтолог розповів правду про пізні вечері та схуднення — чи справді людям, які хочуть схуднути, слід відмовитися від їжі після 18:00.

Серед людей, які дотримуються дієти, існує правило, яке багато хто вважає одним із головних "гріхів": прийом їжі після 18:00. Інтервальне голодування, яке підтримують знаменитості та вчені, як правило, передбачає раннє завершення прийому їжі. У результаті пізні перекуси автоматично стали однією з головних причин набору ваги, пише Daily Mail.

Встановлення жорстких часових обмежень для прийому їжі з метою схуднення породило один із головних міфів дієтології — будь-який шматочок, з’їдений після заходу сонця, неодмінно відкладається на талії. Однак експертка з харчування Емма Бардвелл наполягає: це поширене переконання варто переглянути з урахуванням реальності.

За словами експерта, думка про те, що їжа після 18:00 автоматично призводить до набору ваги, — це надто спрощений підхід. Насправді людський організм не починає раптово відкладати все з’їдене у вигляді жиру, щойно годинник проб’є шосту. Головним фактором набору ваги, як і раніше, залишається загальний енергетичний баланс. Простіше кажучи, якщо ви регулярно споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте, найімовірніше, вага буде зростати, незалежно від того, чи з’їли ви ці зайві калорії об 11-й ранку чи о 9-й вечора. І навпаки: можна вечеряти після 18:00 щодня і при цьому худнути, якщо ви стабільно витрачаєте більше калорій, ніж споживаєте.

Емма Бардвелл також стверджує, що жорстке обмеження часу прийому їжі просто не підходить для більшості людей. Експерт стверджує, що в реальному житті правило "не їсти після шостої" позбавлене будь-якого сенсу. Справа в тому, що у людини, яка лягає спати о 21:00, зовсім інший добовий ритм, ніж у тієї, хто працює допізна, тренується вечорами й лягає спати опівночі. Більше того, для багатьох вечірній прийом їжі є важливим, оскільки передбачає спілкування з родиною.

З іншого боку, наука все ж стверджує, що час прийому їжі може відігравати певну, хай і другорядну, роль у схудненні. Результати деяких досліджень показують, що час прийому їжі може впливати на апетит, обмін глюкози та контроль ваги. Відомо, що наш організм дотримується внутрішніх циркадних ритмів, і деякі дослідження вказують на те, що організм, ймовірно, краще засвоює їжу в першій половині біологічного дня, ніж пізно вночі.

Втім, нещодавні клінічні дослідження вказують на те, що переваги раннього прийому їжі, якщо вони й є, досить незначні. Простіше кажучи, Емма Бардвелл вважає, що головна причина, через яку пізні вечері сприяють набору ваги, криється не в складних метаболічних процесах, а в особливостях нашої поведінки та звичках перекушувати ввечері.

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