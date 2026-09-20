Мозг человека не такой, как мы думали: оказалось, это два отдельных органа (фото)

В недавнем исследовании ученые пришли к невероятному открытию — наш мозг на самом деле представляет собой два отдельных органов.

Многие люди колеблются, принимая даже незначительные решения — ученые считают, что им наконец-то удалось найти объяснение. В недавнем исследовании ученые обнаружили, что человеческий мозг на самом деле представляет собой два отдельных органа, объединенных в одно целое. Считается, что открытие может дать толчок исследованиям тяжелых заболеваний двигательных нейронов, пишет Daily Mail.

Исследование было проведено командой из Стэнфордского университета и показало, что человеческий мозг на самом деле состоит из двух древних нервных систем:

примитивная часть, или задний мозг — регулирует автоматические функции, поддерживающие жизнь, например, дыхание, сон и сердцебиение;

высшие отделы мозга (передний и средний мозг) — отвечают за сложные когнитивные процессы, такие как речь, сознание и абстрактное мышление.

Предполагается, что изначально эти две части мозга существовали раздельно, но затем объединились. Было установлено, что эти части развивались независимо друг от друга миллионы лет назад, однако сейчас они работают как единое слаженное целое.

Ученые утверждают, что человеческий мозг — это не единый, целостный орган, а две древние нервные системы Фото: Stanford University

По словам одного из авторов исследования, доктора Кайла Ло, они с коллегами впервые обнаружили, что передний отдел мозга формируется из совершенно иных клеток-предшественников, нежели задний отдел. Известно, что человеческий мозг состоит из переднего, среднего и заднего мозга. До сих пор ученым с трудом удавалось выращивать в лабораторных условиях нейроны заднего мозга, что ограничивало возможности изучения заболеваний ствола мозга, включая спинальную мышечную атрофию и БАС (боковой амиотрофический склероз).

В ходе исследования ученые сосредоточились на понимании того, почему клетки заднего мозга значительно сложнее вырастить, чем клетки переднего мозга. Для этого ученые изучили развивающиеся эмбрионы мышей — это позволяет понять, какие именно процессы происходят при формировании. Результаты показали, что задний мозг развивается по совершенно иному пути, отличному от развития остальных отделов мозга: в переднем и среднем мозге развивающиеся клетки экспрессируют ген Otx2, тогда как в заднем мозге экспрессируется ген Gbx2. Хорошие новости — теперь ученые могут выращивать нейроны заднего мозга в чашке Петри и изучать их функции.

По словам соавтора исследования, доктора Райяна Джохая, им также удалось обнаружить фундаментальные различия в способах упаковки ДНК в этих отделах мозга. Ученые полагают, что предыдущие попытки коллег вырастить нейроны заднего мозга, вероятно, были основаны на клетках-предшественниках переднего и среднего мозга. Однако это невозможно.

У кур, рыбок данио-рерио и даже у кишечнодышащих (на фото — их мозг) наблюдается одна и та же схема формирования мозга из двух зачатков Фото: Stanford University

Более того, ученые пошли еще дальше и впервые в истории в лабораторных условиях создали функциональные моторные нейроны заднего мозга. Считается, что это может открыть путь к изучению ряда тяжелых заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию и боковой амиотрофический склероз (БАС).

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