Мозок людини не такий, як ми думали: виявилося, що це два окремі органи (фото)

У недавньому дослідженні вчені дійшли неймовірного висновку — наш мозок насправді складається з двох окремих органів.

Багато людей вагаються, приймаючи навіть незначні рішення — вчені вважають, що їм нарешті вдалося знайти пояснення. У недавньому дослідженні вчені виявили, що людський мозок насправді являє собою два окремі органи, об’єднані в одне ціле. Вважається, що це відкриття може дати поштовх дослідженням важких захворювань рухових нейронів, пише Daily Mail.

Дослідження було проведено командою зі Стенфордського університету й показало, що людський мозок насправді складається з двох прадавніх нервових систем:

примітивна частина, або задній мозок, — регулює автоматичні життєзабезпечувальні функції, наприклад, дихання, сон і серцебиття;

вищі відділи мозку (передній і середній мозок) — відповідають за складні когнітивні процеси, такі як мова, свідомість та абстрактне мислення.

Вважається, що спочатку ці дві частини мозку існували окремо, але потім об’єдналися. Було встановлено, що ці частини розвивалися незалежно одна від одної мільйони років тому, проте зараз вони працюють як єдине злагоджене ціле.

Вчені стверджують, що людський мозок — це не єдиний, цілісний орган, а дві стародавні нервові системи Фото: мозг крысы

За словами одного з авторів дослідження, доктора Кайла Ло, вони разом із колегами вперше виявили, що передня частина мозку формується з клітин-попередників, які кардинально відрізняються від тих, що утворюють задню частину. Відомо, що людський мозок складається з переднього, середнього та заднього мозку. Досі вченим ледве вдавалося вирощувати в лабораторних умовах нейрони заднього мозку, що обмежувало можливості вивчення захворювань стовбура мозку, зокрема спінальної м’язової атрофії та БАС (бічного аміотрофічного склерозу).

Під час дослідження вчені зосередилися на з’ясуванні того, чому клітини заднього мозку набагато складніше виростити, ніж клітини переднього мозку. Для цього вчені дослідили ембріони мишей на стадії розвитку — це дає змогу зрозуміти, які саме процеси відбуваються під час формування. Результати показали, що задній мозок розвивається зовсім інакше, ніж інші відділи мозку: у передньому та середньому мозку клітини, що розвиваються, експресують ген Otx2, тоді як у задньому мозку експресується ген Gbx2. Гарна новина — тепер вчені можуть вирощувати нейрони заднього мозку в чашці Петрі та вивчати їхні функції.

За словами співавтора дослідження, доктора Райяна Джохая, їм також вдалося виявити фундаментальні відмінності у способах упаковки ДНК у цих відділах мозку. Вчені вважають, що попередні спроби колег виростити нейрони заднього мозку, ймовірно, ґрунтувалися на клітинах-попередниках переднього та середнього мозку. Однак це неможливо.

У курей, рибок даніо-реріо та навіть у кишководихаючих (на фото — їхній мозок) спостерігається одна й та сама схема формування мозку з двох зачатків Фото: мозг крысы

Більше того, вчені пішли ще далі й уперше в історії в лабораторних умовах створили функціональні моторні нейрони заднього мозку. Вважається, що це може відкрити шлях до вивчення низки важких захворювань, зокрема спінальної м’язової атрофії та бічного аміотрофічного склерозу (БАС).

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