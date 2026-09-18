По инструкции доктора Франкенштейна: впервые в истории созданы мыши с мозгом из человеческих клеток

В новом исследовании ученые создали уникальных мышей — их мозг частично состоит из человеческих клеток.

Идея о создании мышей с мозгом, наполовину состоящим из человеческих тканей, может показаться чем-то, что могло бы появиться в лаборатории доктора Франкенштейна. Однако это стало реальностью в Калифорнии: впервые в истории команда из Стэнфордского университета пересадила выращенную в лаборатории ткань человеческого мозга биоинженерным мышам, пишет Daily Mail.

Человеческая ткань воспроизводит ключевые особенности развития мозга, в том числе и формирование функциональных нейронных сетей. Это невероятно важно, поскольку живая ткань человеческого мозга почти недоступна для исследований по этическим соображениям.

Исследователи отмечают, что этот прорыв, вероятно, может ускорить изучение причин и механизмов таких заболеваний, как:

глубокие формы аутизма;

эпилепсия;

детский церебральный паралич;

шизофрения.

По словам ведущего автора исследования, профессора Серджиу Паска, результаты нового исследования предоставляют уникальную возможность изучать человеческую нервную ткань на разных уровнях: от генов и отдельных типов клеток до нейронных цепей и функциональных последствий в организме животного. Ученые надеются, что таким образом им также удастся выяснить, как генетические изменения, связанные с заболеваниями, влияют на развитие нейронов и формирование нейронных цепей. Кроме того, ученые надеются выяснить, могут ли потенциальные методы лечения предотвратить или скорректировать эти изменения.

Карта предполагаемых путей нервных волокон в мозге экспериментальной мыши с "ксенокортексом" Фото: Stanford University

В ходе исследования ученые использовали стволовые клетки для создания миниатюрных трехмерных органоидов, способных воспроизводить характеристики коры головного мозга человека. Отметим, что именно этот отдел мозга отвечает за когнитивные функции, такие как речь, внимание и принятие решений.

Далее ученые применили генетический метод, чтобы заблокировать у мышей развитие большинства клеток, которые в обычном состоянии формируют кору головного мозга. По словам профессора Паска, свободное пространство, которые обычно занято корой мозга мыши, позволило ученым пересадить человеческие кортикальные органоиды вскоре после рождения животных и обеспечило человеческой ткани место для активного роста.

По словам ученых, у этих мышей пересаженные человеческие ткани положили начало широкому спектру типов кортикальных клеток и установили функциональные связи с нервной системой мыши. Проще говоря, у животных сохранилась нервная система мыши, однако они также содержат значительный объем человеческой кортикальной ткани, которая развивается, интегрируется и формирует связи внутри организма.

В качестве первого шага в исследовании ученые использовали мышей, чтобы понять, что происходит при кислородном голодании. Результаты показали, что в период кислородного голодания у редактированных мышей наблюдались значительные повреждения человеческих кортикальных клеток, а также наблюдались нарушения походки и координации движений.

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