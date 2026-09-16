Самый старый карп в истории застал самураев и индустриализацию XX века: сколько ему было лет

Самый старый карп кои по кличке Ханако прожил удивительно долгую жизнь в одном из прудов Японии. Целые поколения хранителей заботились о нем.

Согласно официальным данным, Ханако прожил 226 лет. Еще в 1966 году для определения возраста рыбы были взяты и тщательно изучены две ее чешуйки. Таким образом карп стал самым долгоживущим кои в истории, жившем примерно с 1751 года по 7 июля 1977 года, пишет Фокус.

История Ханако — один из самых ярких примеров долголетия в животном мире. Рыба обитала в тихом японском пруду под опекой нескольких поколений хранителей, считавших ее членом семьи. Чтобы подтвердить ее невероятный возраст, исследователи из Женского колледжа Нагои в 1966 году взяли у нее несколько чешуек.

При изучении под микроскопом были тщательно подсчитаны кольца на чешуе — очень похожие на годовые кольца деревьев. Анализ подтвердил, что рыба прожила более двух столетий.

Жизнь Ханако охватила целые эпохи японской истории: от времен самураев и сёгунов в середине XVIII века до превращения страны в современное индустриальное государство в XX веке.

Одна и та же рыба жила во времена Войны за независимость США и продолжала плавать, когда люди высадились на Луну. Ее имя, означающее «девушка-цветок», прекрасно подходит существу, которое тихо и безмятежно процветало в пруду на протяжении 226 лет, став живым свидетелем столетий человеческой истории.

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