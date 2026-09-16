Найстаріший короп в історії пережив епоху самураїв та індустріалізацію XX століття: скільки йому було років

Найстаріший короп кої на прізвисько Ханако прожив напрочуд довге життя в одному зі ставків Японії. Цілі покоління доглядачів дбали про нього.

Згідно з офіційними даними, Ханако прожив 226 років. Ще в 1966 році для визначення віку риби було взято та ретельно досліджено дві її лусочки. Таким чином, короп став найдовгоживучим коі в історії, який жив приблизно з 1751 року до 7 липня 1977 року, пише "Фокус".

Історія Ханако — один із найяскравіших прикладів довголіття у тваринному світі. Риба мешкала в тихому японському ставку під опікою кількох поколінь доглядачів, які вважали її членом родини. Щоб підтвердити її неймовірний вік, дослідники з Жіночого коледжу Нагої у 1966 році взяли у неї кілька лусочок.

Під час дослідження під мікроскопом було ретельно підраховано кільця на лусці — дуже схожі на річні кільця дерев. Аналіз підтвердив, що риба прожила понад два століття.

Життя Ханако охопило цілі епохи японської історії: від часів самураїв і сьогунів у середині XVIII століття до перетворення країни на сучасну індустріальну державу у XX столітті.

Ця сама риба жила за часів Війни за незалежність США і продовжувала плавати, коли люди висадилися на Місяці. Її ім’я, що означає "дівчина-квітка", чудово пасує істоті, яка тихо й безтурботно процвітала у ставку протягом 226 років, ставши живим свідком століть людської історії.

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