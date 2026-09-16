На картине Леонардо да Винчи нашли несоответствие: кое-что из чужой эпохи

Ученые предполагают, что нашли ранее неизвестную картину знаменитого художника и изобретателя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Но есть один нюанс, связанный с загадочной картиной.

Речь идет о портрете римского императора Домициана — произведении, вокруг которого уже много лет не утихают споры и загадки, ставящие искусствоведов в тупик, пишет Discover.

Изначально исследователи полагали, что портрет Домициана написал Тициан — другой итальянский художник эпохи Возрождения и современник да Винчи. Однако ситуация усложнилась, когда нынешние владельцы картины, получившие ее в наследство в 1994 году, обнаружили на полотне подпись «L daVinci».

В ходе нового исследования был проведен детальный анализ пигментов картины. Хотя вопрос об истинном авторе остается открытым, ученые пришли к выводу, что полотно, вероятно, подвергалось ретуши спустя столетия после создания.

“Возможно, позднее проводились реставрационные работы или отдельные фрагменты картины были подправлены”, — отметил автор исследования Якоб Тир, старший инженер-исследователь Уппсальского университета.

Загадочный портрет Домициана входил в серию из 12 изображений римских императоров. Историки считают, что 11 из них были написаны Тицианом в период с 1536 по 1539 год. Эксперты полагают, что двенадцатый портрет — изображение Домициана — был выполнен другим мастером. Известно, что эта серия была продана из Англии испанскому королевскому двору, но впоследствии погибла при пожаре в 1734 году.

Что касается портрета Домициана, то он появился на лондонском аукционе Christie’s в 1920-х годах, однако тогда покупателя на него не нашлось. Позже, в 1939 году, картина была успешно продана на аукционе в Швеции и с тех пор хранится в семье покупателя.

Исследователи применили метод рамановской спектроскопии, позволяющий идентифицировать химические соединения с помощью лазерного излучения. В данном случае они взяли микроскопические пробы с различных участков картины и подвергли их воздействию лазера, чтобы определить состав использованных пигментов.

В общей сложности было обнаружено 13 пигментов. Двенадцать из них относились к традиционным красителям, применявшимся в эпоху Средневековья и Возрождения.

Особое внимание исследователей привлек один пигмент: в двух местах — в лавровом венке на голове Домициана и в синем камне на навершии рукояти его меча — была обнаружена берлинская лазурь. Это синтетический пигмент, который начали производить лишь в начале XVIII века.

Наличие берлинской лазури вовсе не означает, что картина была написана позже или является подделкой. По мнению исследователей, это свидетельствует о ретушировании — то есть о нанесении краски на участки, где красочный слой был утрачен или поврежден.

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