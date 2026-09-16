На картині Леонардо да Вінчі виявили невідповідність: дещо з чужої епохи

Вчені припускають, що знайшли раніше невідому картину знаменитого художника та винахідника епохи Відродження Леонардо да Вінчі. Але є один нюанс, пов’язаний із цією загадковою картиною.

Йдеться про портрет римського імператора Доміціана — твір, навколо якого вже багато років не вщухають суперечки та загадки, що ставлять мистецтвознавців у глухий кут, пише Discover.

Спочатку дослідники вважали, що портрет Доміціана написав Тіціан — інший італійський художник епохи Відродження та сучасник да Вінчі. Однак ситуація ускладнилася, коли нинішні власники картини, які отримали її у спадок у 1994 році, виявили на полотні підпис "L daVinci".

У ході нового дослідження було проведено детальний аналіз пігментів картини. Хоча питання щодо справжнього автора залишається відкритим, вчені дійшли висновку, що полотно, ймовірно, було піддане ретуші через століття після створення.

"Можливо, пізніше проводилися реставраційні роботи або окремі фрагменти картини були підправлені", — зазначив автор дослідження Якоб Тір, старший інженер-дослідник Уппсальського університету.

Загадковий портрет Доміціана входив до серії з 12 зображень римських імператорів. Історики вважають, що 11 із них були написані Тіціаном у період з 1536 по 1539 рік. Експерти припускають, що дванадцятий портрет — зображення Доміціана — був виконаний іншим майстром. Відомо, що цю серію було продано з Англії іспанському королівському двору, але згодом вона загинула під час пожежі 1734 року.

Що стосується портрета Доміціана, то він з’явився на лондонському аукціоні Christie’s у 1920-х роках, однак тоді покупця на нього не знайшлося. Пізніше, у 1939 році, картина була успішно продана на аукціоні у Швеції і відтоді зберігається в родині покупця.

Дослідники застосували метод раманівської спектроскопії, який дозволяє ідентифікувати хімічні сполуки за допомогою лазерного випромінювання. У даному випадку вони взяли мікроскопічні зразки з різних ділянок картини та піддали їх дії лазера, щоб визначити склад використаних пігментів.

Загалом було виявлено 13 пігментів. Дванадцять із них належали до традиційних барвників, що використовувалися в епоху Середньовіччя та Відродження.

Особливу увагу дослідників привернув один пігмент: у двох місцях — у лавровому вінку на голові Доміціана та в синьому камені на навершжі рукояті його меча — було виявлено берлінську лазур. Це синтетичний пігмент, який почали виробляти лише на початку XVIII століття.

Наявність берлінської лазурі аж ніяк не означає, що картина була написана пізніше або є підробкою. На думку дослідників, це свідчить про ретушування — тобто про нанесення фарби на ділянки, де фарбовий шар був втрачений або пошкоджений.

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