Трехметровые ледяные "волны" на Плутоне: горы на карликовой планете - не совсем горы (фото)
Аппарат NASA “Новые горизонты” сделал самый четкий и подробный снимок поверхности карликовой планеты Плутон.
На фотографии видно, как с одной стороны простирается обширная, почти идеально гладкая Равнина Спутника – замерзшее море азотного льда, образующее знаменитое “сердце” Плутона, пишет Фокус.
С другой стороны возвышаются горы Аль-Идриси — зазубренные пики из водяного льда высотой почти до 3 км, напоминающие застывшие волны, разбивающиеся об инопланетный берег.
Этот снимок был сделан с расстояния всего 12 500 км, а его разрешение превышает 80 метров на пиксель. На фото можно разглядеть отдельные трещины, ледяные глыбы и четкую границу, где горы встречаются с равниной.
В отличие от ледяных спутников планет-гигантов, Плутон не может нагреваться за счет гравитационного взаимодействия с гораздо более массивным небесным телом. Значит, формирование горного рельефа должно быть обусловлено каким-то иным процессом, говорят в NASA.
Вероятнее всего, эти горы сложены из водяного льда, образующего “коренную породу” Плутона. Хотя значительная часть поверхности планеты покрыта льдами из метана и азота, эти вещества недостаточно прочны для формирования гор. Пики, по-видимому, созданы из более твердого материала — скорее всего, водяного льда.
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