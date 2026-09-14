Триметрові крижані "хвилі" на Плутоні: гори на карликовій планеті — не зовсім гори (фото)

Апарат NASA "Нові горизонти" зробив найчіткіший і найдетальніший знімок поверхні карликової планети Плутон.

На фотографії видно, як з одного боку простягається велика, майже ідеально гладка Рівнина Супутника — замерзле море азотного льоду, що утворює знамените "серце" Плутона, пише Фокус.

З іншого боку височіють гори Аль-Ідрісі — зазубрені вершини з водяного льоду заввишки майже 3 км, що нагадують застиглі хвилі, які розбиваються об інопланетний берег.

Цей знімок було зроблено з відстані всього 12 500 км, а його роздільна здатність перевищує 80 метрів на піксель. На фото можна розгледіти окремі тріщини, крижані брили та чітку межу, де гори стикаються з рівниною.

Гори на Плутоні Фото: NASA

На відміну від крижаних супутників планет-гігантів, Плутон не може нагріватися за рахунок гравітаційної взаємодії з набагато масивнішим небесним тілом. Отже, формування гірського рельєфу має бути зумовлене якимось іншим процесом, зазначають у NASA.

Найімовірніше, ці гори складаються з водяного льоду, який утворює "корінну породу" Плутона. Хоча значна частина поверхні планети вкрита льодом з метану та азоту, ці речовини недостатньо міцні для утворення гір. Вершини, судячи з усього, утворені з більш твердого матеріалу — найімовірніше, з водяного льоду.

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