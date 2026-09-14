Триметрові крижані "хвилі" на Плутоні: гори на карликовій планеті — не зовсім гори (фото)
Апарат NASA "Нові горизонти" зробив найчіткіший і найдетальніший знімок поверхні карликової планети Плутон.
На фотографії видно, як з одного боку простягається велика, майже ідеально гладка Рівнина Супутника — замерзле море азотного льоду, що утворює знамените "серце" Плутона, пише Фокус.
З іншого боку височіють гори Аль-Ідрісі — зазубрені вершини з водяного льоду заввишки майже 3 км, що нагадують застиглі хвилі, які розбиваються об інопланетний берег.
Цей знімок було зроблено з відстані всього 12 500 км, а його роздільна здатність перевищує 80 метрів на піксель. На фото можна розгледіти окремі тріщини, крижані брили та чітку межу, де гори стикаються з рівниною.
На відміну від крижаних супутників планет-гігантів, Плутон не може нагріватися за рахунок гравітаційної взаємодії з набагато масивнішим небесним тілом. Отже, формування гірського рельєфу має бути зумовлене якимось іншим процесом, зазначають у NASA.
Найімовірніше, ці гори складаються з водяного льоду, який утворює "корінну породу" Плутона. Хоча значна частина поверхні планети вкрита льодом з метану та азоту, ці речовини недостатньо міцні для утворення гір. Вершини, судячи з усього, утворені з більш твердого матеріалу — найімовірніше, з водяного льоду.
Інші новини науки
- З Плутоном щось не так: куди "зникла" дев’ята планета Сонячної системи. 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз уперше надав визначення терміну "планета". Плутон не підпадав під це визначення і став карликовою планетою.
- У Сонячній системі мало бути 12 планет: куди поділися чотири з них. 20 років тому Плутон міг зберегти статус планети, при цьому астрономи хотіли назвати планетами ще три небесні тіла.