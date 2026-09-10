Швейцария готова к войне: 370 тысяч убежищ должно хватить для всех жителей (видео)

Швейцария, известная своим нейтралитетом, десятилетиями готовилась к войне, которой, как надеется большинство людей, никогда не произойдёт. Под домами, школами и общественными зданиями по всей стране расположены тысячи укреплённых укрытий.

Швейцария начала строительство этой сети во время Холодной войны, когда риск ядерного конфликта между США и Советским Союзом определял планы гражданской обороны по всей Европе, пишет IFLScience.

Швейцарское правительство опасалось, что даже если сама страна не станет целью, радиоактивные осадки от атак в других регионах могут пересечь её границы. Результатом стала общенациональная политика, построенная вокруг простой цели: обеспечить убежище для каждого жителя.

Сегодня в Швейцарии насчитывается около 370 000 частных и общественных убежищ, рассчитанных примерно на девять миллионов мест, чего, в принципе, достаточно для удовлетворения потребностей постоянного населения страны. Однако существуют местные и региональные пробелы, поэтому эта система не означает, что у каждого человека есть выделенное место в убежище.

Большинство из этих укрытий — это небольшие сооружения в подвалах многоквартирных домов и частных домов, тогда как более крупные государственные укрытия могут вместить сотни людей. Они построены из железобетона и оборудованы бронированными дверями, аварийными выходами и системами вентиляции.

Зонненберг считается крупнейшим в мире гражданским ядерным хранилищем Фото: Wikimedia Commons

Некоторые из крупнейших сооружений были построены в период Холодной войны. Одним из известных примеров является бункер "Зонненберг" в Люцерне, построенный в 1970-х годах. Это укрытие считается крупнейшим в мире гражданским ядерным хранилищем.

Зонненберг рассчитан на размещение до 20 000 человек — примерно трети населения города того времени. "Таким образом, каждый третий житель Люцерна когда-то должен был найти убежище в этом бункере", — объясняет экскурсовод Зора Шельберт.

Эти укрытия были спроектированы не только для защиты от ядерного осадка. Их бетонные оболочки могут снизить воздействие взрывной волны, осколков, тепла и радиации, а системы фильтрации и вентиляции помогают защититься от загрязнённого воздуха.

После окончания Холодной войны Швейцария сохранила принцип обеспечения убежища для каждого жителя Фото: Wikimedia Commons

После окончания Холодной войны Швейцария сохранила принцип наличия укрытия для каждого жителя, и сеть продолжала поддерживаться. Обычно укрытия используются в качестве подвалов, складских помещений или других бытовых помещений. Однако, если власти прикажут их использовать, их необходимо очистить и подготовить к эксплуатации; согласно действующим инструкциям, это должно быть сделано в течение пяти дней.

Политика также была обновлена в связи с изменением геополитической ситуации. В 2025 году Федеральный совет одобрил изменения в правилах гражданской защиты, направленные на сохранение сети укрытий и расширения её охвата. Это решение связано с ухудшением международной обстановки в сфере безопасности, в частности с войной России против Украины и другими конфликтами.

Эти бункеры являются частью системы гражданской обороны, которую страна до сих пор считает полезной. Швейцария поддерживает их в состоянии готовности на тот случай, если однажды они могут понадобиться для чего-то гораздо более серьёзного, чем хранение вещей.

Другие новости науки