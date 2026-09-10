Швейцарія готова до війни: 370 тисяч укриттів має вистачити для всіх жителів (відео)

Швейцарія, відома своїм нейтралітетом, десятиліттями готувалася до війни, якої, як сподівається більшість людей, ніколи не станеться. Під будинками, школами та громадськими будівлями по всій країні розташовані тисячі укріплених укриттів.

Швейцарія почала будувати цю мережу під час Холодної війни, коли ризик ядерного конфлікту між США та Радянським Союзом визначав плани цивільної оборони по всій Європі, пише IFLScience.

Швейцарський уряд побоювався, що навіть якщо сама країна не стане ціллю, радіоактивні осади від атак в інших регіонах можуть перетнути її кордони. Результатом стала загальнонаціональна політика, побудована навколо простої мети: забезпечити притулок для кожного мешканця.

Сьогодні у Швейцарії налічується близько 370 000 приватних та громадських укриттів із приблизно дев'ятьма мільйонами місць, чого, в принципі, достатньо для покриття потреб постійного населення країни. Однак існують місцеві та регіональні прогалини, тому ця система не означає, що кожна людина має відведене місце в укритті.

Більшість з цих укриттів — це невеликі споруди в підвалах багатоквартирних будинків та приватних будинків, тоді як більші державні укриття можуть вмістити сотні людей. Вони побудовані із залізобетону та обладнані броньованими дверима, аварійними виходами та системами вентиляції.

Зонненберг вважається найбільшим у світі цивільним ядерним сховищем Фото: Wikimedia Commons

Деякі з найбільших споруд були зведені під час Холодної війни. Одним із відомих прикладів є бункер "Зонненберг" у Люцерні, побудований у 1970-х роках. Це укриття вважається найбільшим у світі цивільним ядерним сховищем.

Зонненберг розрахований на укриття до 20 000 людей — приблизно третини населення міста на той час. "Отже, кожна третя людина в місті Люцерні колись мала знайти притулок у цьому бункері", — пояснює екскурсоводка Зора Шельберт.

Ці укриття були спроектовані не лише для захисту від ядерного осаду. Їхні бетонні оболонки можуть зменшити вплив вибухової хвилі, уламків, тепла та радіації, а системи фільтрації та вентиляції допомагають захиститися від забрудненого повітря.

Після закінчення Холодної війни Швейцарія зберегла принцип наявності укриття для кожного мешканця Фото: Wikimedia Commons

Після закінчення Холодної війни Швейцарія зберегла принцип наявності укриття для кожного мешканця, і мережа продовжувала підтримуватися. Зазвичай укриття використовуються як підвали, складські приміщення або інші повсякденні приміщення. Проте, якщо влада накаже їх використовувати, їх необхідно очистити та підготувати до експлуатації; згідно з чинними інструкціями, це має бути зроблено упродовж п'яти днів.

Політика також була оновлена у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації. У 2025 році Федеральна рада схвалила зміни до правил цивільного захисту, спрямовані на збереження мережі укриттів та її охоплення. Це рішення пов'язане з погіршенням міжнародної безпекової ситуації, зокрема з війною росії проти України та іншими конфліктами.

Ці бункери є частиною системи цивільної оборони, яку країна досі вважає корисною. Швейцарія підтримує їх у готовності на випадок, якщо одного дня вони можуть знадобитися для чогось набагато серйознішого, ніж зберігання речей.

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