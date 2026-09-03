Эксперимент закончился трагически: как смерть брата Нобеля привела к появлению динамита (фото)

3 сентября 1864 года взрыв в лаборатории в Стокгольме превратил эксперименты Альфреда Нобеля с нитроглицерином в личную трагедию. Среди пяти погибших был младший брат изобретателя Эмиль.

Эта авария не положила конец работе Нобеля, а, напротив, стала одним из ключевых событий на пути к изобретению и патентованию динамита три года спустя. Фокус собрал самые интересные факты, связанные со взрывом в лаборатории Нобеля и изобретением динамита.

Взрыв 1864 года и смерть Эмиля Нобеля

Взрыв произошёл в Геленеборге, где семья Нобелей проводила эксперименты по производству нитроглицерина. К тому времени Альфред Нобель уже был убежден, что это вещество может стать коммерчески ценным взрывчатым материалом, но его чрезвычайная чувствительность делала производство и транспортировку чрезвычайно опасными.

В катастрофе погиб младший брат Альфреда Нобеля, 20-летний Эмиль, вместе с еще четырьмя людьми. Фото: Wikimedia Commons

По данным Нобелевского фонда, в этой катастрофе погиб младший брат Альфреда Нобеля, 20-летний Эмиль, вместе с ещё четырьмя людьми. Эта трагедия выявила огромные риски, связанные с попытками превратить нитроглицерин в практический взрывчатый материал.

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Последствия не заставили себя ждать: шведские власти запретили дальнейшие эксперименты с нитроглицерином в пределах Стокгольма. Поэтому Нобелю пришлось искать другой способ продолжить свои исследования, и в конце концов он перенес часть своих экспериментов на баржу, стоявшую на якоре на озере Меларен.

Продолжение экспериментов Нобеля

Эта трагедия не помешала Нобелю заниматься разработкой нитроглицерина в качестве промышленного взрывчатого вещества. Более того, всего через несколько месяцев после аварии он основал компанию "Nitroglycerin Aktiebolaget", созданную для коммерческого производства этого вещества. Это была первая компания Нобеля, а производство на заводе в Винтервикене началось в промышленных масштабах в 1865 году.

Спустя всего несколько месяцев после аварии Альфред Нобель основал компанию "Nitroglycerin Aktiebolaget" Фото: Wikimedia Commons

Альфред Нобель пытался решить практические проблемы, мешавшие надёжному использованию нитроглицерина. Его предыдущее изобретение — детонатор — уже решило одну проблему контролируемого инициирования взрыва, но само вещество оставалось опасно чувствительным.

Поэтому работа Нобеля сосредоточилась на стабилизации. Он испытывал различные материалы, пытаясь найти что-то, способное поглощать нитроглицерин, не лишая его полезных свойств в качестве взрывчатого вещества. Прорыв произошёл, когда он экспериментировал с кизельгуром — пористой формой диатомовой земли. Этот материал поглощал жидкость и превращал её в стабильную пасту.

Изобретение динамита: прорыв 1866 года

Значение этого открытия заключалось в том, что Нобель изменил физическую форму нитроглицерина. Нобель обнаружил, что смесь можно изготавливать в виде стержней, пригодных для заложения в скважины, что делало её гораздо более практичной для промышленных взрывных работ.

Нобель назвал новый взрывчатый материал "динамитом", заимствовав это слово из греческого "dynamis", что означает "сила" Фото: Wikipedia

Этот прорыв обычно датируют 1866 годом. Нобель назвал новый взрывчатый материал "динамитом", заимствовав это слово из греческого "dynamis", что означает "сила". Абсорбирующий материал сам по себе не участвовал во взрыве, что приводило к снижению мощности взрыва. Однако этот баланс между мощностью и удобством в использовании помог сделать динамит коммерчески полезным для горного дела, прокладки туннелей, строительства железных дорог и других крупных строительных проектов.

Патентование изобретения в 1867 году

19 сентября 1867 года Альфред Нобель получил шведский патент на динамит. Изобретатель также получил патенты на динамит в других странах, в частности в Великобритании и Соединённых Штатах, готовясь к расширению его производства на международном уровне.

В течение трёх лет Нобель продолжал производить нитроглицерин, основал компании, перенес часть своих предприятий за пределы Стокгольма и Германии, совершенствовал технологию детонаторов и искал материал, который мог бы сделать нитроглицерин более безопасным. Даже после того, как в 1866 году ещё один мощный взрыв уничтожил его завод в Крюммеле в Германии, Нобель продолжал экспериментировать.

19 сентября 1867 года Альфред Нобель получил шведский патент на динамит Фото: Wikimedia Commons

Динамит быстро стал основой развивающейся взрывчатой промышленности. Компании Нобеля поставляли взрывчатые вещества для гражданских инженерных проектов, а его изобретения также нашли применение в военной сфере. В течение десятилетия Нобель стал участником взрывчатых заводов в нескольких странах, превратив решение опасной химической проблемы в международный бизнес.

Смерть Эмиля Нобеля стала одним из важнейших событий в истории создания динамита, ведь она наглядно продемонстрировала ту опасность, которую Альфред Нобель пытался преодолеть в своих экспериментах. Его целью было не просто создать более мощное взрывчатое вещество, а найти способ сделать нитроглицерин более безопасным и пригодным для практического использования.

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