Украинка, дважды побывавшая в космосе: кто такая Гайдемари Стефанишин-Пайпер (фото)

9 сентября 2006 года американский космический челнок "Атлантис" отправился к Международной космической станции. Среди шести членов экипажа была Хайдемари Стефанишин-Пайпер — американская астронавтка, инженер и офицер ВМС США украинского происхождения.

Полёт 9 сентября стал для Стефанишин-Пайпер первым из двух космических полётов, а впоследствии её имя стало особенно известным в Украине благодаря украинскому флагу, который Гайдемари она взяла с собой на орбиту. Фокус собрал самые интересные факты об этой выдающейся личности.

Миссия STS-115 имела важное значение для самой Международной космической станции. После четырёхлетнего перерыва NASA возобновила масштабную сборку станции: "Атлантис" доставил ферму P3/P4, солнечные батареи и другое оборудование. Полёт длился 11 дней 19 часов и завершился 21 сентября 2006 года.

Кто такая Гайдемари Стефанишин-Пайпер

Гайдемари Стефанишин-Пайпер родилась 7 февраля 1963 года в Сент-Поле, штат Миннесота, в США. Её отец Михаил Стефанишин был украинского происхождения, а сама Гайдемари росла в украинской культурной среде Миннеаполиса и Сент-Пола. Её связь с Украиной была не только семейной: она поддерживала украинские традиции, была членом скаутской организации "Пласт" и с детства знала украинский язык.

Відео дня

Полет 9 сентября стал для Стефанишин-Пайпер первым из двух космических полетов Фото: Wikimedia Commons

Стефанишин-Пайпер получила образование в Массачусетском технологическом институте, где получила степени бакалавра и магистра по машиностроению. В НАСА она пришла не в качестве пилота, а в качестве инженера и специалиста по подводным работам, что впоследствии оказалось чрезвычайно полезным для работы в открытом космосе.

Военная служба в ВМС США

В 1985 году Стефанишин-Пайпер получила офицерское звание в рамках программы Naval ROTC в Массачусетском технологическом институте (MIT) и приступила к службе в ВМС США. Она прошла подготовку во Флориде, где стала офицером-водолазом и специалистом по подъёму и спасению судов. В дальнейшем она занималась техническим обслуживанием и ремонтом кораблей, а также участвовала в сложных спасательных операциях.

В 1996 году Стефанишин-Пайпер была отобрана НАСА в группу кандидатов в астронавты. Фото: Wikimedia Commons

Среди её профессиональных задач до работы в NASA были планирование операции по подъёму перуанской подводной лодки "Пакоча" и участие в работах с танкером "Exxon Houston" у берегов Гавайев. Сама Стефанишин-Пайпер позже объясняла, что опыт работы водолазом помог ей подготовиться к выходу в открытый космос: пребывание под водой требовало выполнения сложных технических операций в среде, где движения существенно отличались от обычной работы на суше.

Интересно, что сначала она хотела стать пилотом, однако не прошла необходимую для летной подготовки проверку зрения. Вместо этого Гайдемари Стефанишин-Пайпер продолжила инженерную и военную карьеру, а в 1996 году была отобрана NASA в группу кандидатов в астронавты.

Первый полёт в космос: 9 сентября 2006 года

9 сентября 2006 года "Атлантис" стартовал из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Для Гайдемари Стефанишин-Пайпер это был первый космический полёт. Главной задачей миссии STS-115 стало продолжение строительства МКС после четырёхлетнего перерыва. Экипаж доставил на станцию оборудование, необходимое для дальнейшего расширения орбитального комплекса.

9 сентября 2006 года "Атлантис" стартовал из Космического центра имени Кеннеди во Флориде Фото: Wikimedia Commons

Особую роль в этой работе сыграла именно Стефанишин-Пайпер. Вместе с астронавтом Джозефом Таннером она дважды выходила в открытый космос. Во время первого выхода 12 сентября астронавты подключали силовые кабели к новой конструкции, работали с системами солнечных батарей и готовили оборудование к дальнейшему развертыванию. Во время второго выхода 15 сентября они продолжили работы с системами станции, в частности подготовили радиатор охлаждения и заменили антенное оборудование.

Всего в ходе первой миссии Стефанишин-Пайпер совершила два выхода в открытый космос. Этот опыт стал важной частью её карьеры: впоследствии общая продолжительность её пяти выходов в открытый космос составит 33 часа 42 минуты. NASA также отмечает, что за два полёта она провела в космосе более 27 суток.

Украинский флаг в космосе

В честь своего отца Стефанишин-Пайпер взяла с собой на орбиту украинский флаг. По правилам НАСА астронавтам разрешалось брать с собой ограниченное количество личных вещей. Гайдемари воспользовалась этой возможностью, чтобы помимо флага взять с собой и эмблему "Пласта".

Астронавтка рассказала об этом в одном из интервью: "Помимо снаряжения, каждый может взять с собой две личные вещи. Это самое важное, что мы возьмем. Я взяла с собой украинский флажок и пластовую лилию".

Во время пребывания на орбите Стефанишин-Пайпер развернула украинский флаг на Международной космической станции Фото: Wikimedia Commons

Во время пребывания на орбите Стефанишин-Пайпер развернула украинский флаг на Международной космической станции. Таким образом, во время миссии STS-115 сине-желтый флаг оказался на орбите Земли вместе с астронавткой украинского происхождения. Первым украинцем, который взял государственный флаг Украины в космос, был Леонид Каденюк во время миссии STS-87 в 1997 году, а Стефанишин-Пайпер стала вторым человеком, развернувшем украинский флаг на орбите.

Украинский флаг полетел в космос вместе со Стефанишин-Пайпер не только во время первой миссии. В ноябре 2008 года астронавтка во второй раз отправилась на орбиту на шаттле "Индевор" в составе миссии STS-126, и тот же флаг снова побывал в космосе.

Второй полет Стефанишин-Пайпер в космос

Второй космический полёт Хайдемари Стефанишин-Пайпер состоялся в ноябре 2008 года. На этот раз она отправилась на орбиту в составе миссии STS-126. Старт состоялся 14 ноября, а возвращение на Землю — 30 ноября. Миссия длилась 15 суток 20 часов и 29 минут.

Задачи второго полёта существенно отличались от задач первого. Экипаж доставил на МКС оборудование, которое должно было обеспечить возможность увеличить численность постоянного экипажа станции. Среди груза были дополнительные жилые помещения, оборудование для тренировок, система очистки воды и другие компоненты.

Во время миссии STS-126 Стефанишин-Пайпер стала ведущим специалистом по выходам в открытый космос и совершила три из четырех выходов в рамках миссии Фото: Wikimedia Commons

Во время миссии STS-126 Стефанишин-Пайпер стала ведущим специалистом по выходам в открытый космос и совершила три из четырёх выходов в рамках миссии. Вместе с другими астронавтами она очищала и смазывала механизмы, перемещала оборудование и выполняла другие ремонтные работы на внешней поверхности станции.

Конец карьеры в НАСА и возвращение в ВМС

В июле 2009 года Стефанишин-Пайпер покинула отряд астронавтов НАСА и вернулась в ВМС США. Она продолжила работу в Вашингтоне, где занималась вопросами, связанными с морскими системами. Таким образом, её карьера после космоса вновь вернулась в ту сферу, с которой она когда-то начинала, — инженерную работу и военно-морские технологии.

Стефанишин-Пайпер дважды летала в космос Фото: Wikimedia Commons

Её история остаётся необычным примером сочетания нескольких профессиональных направлений. Инженер-механик, офицер ВМС США, водолаз и специалист по спасению судов впоследствии стала астронавтом НАСА, совершила два полёта и пять выходов в открытый космос. За пределами космических миссий её карьера продолжилась в ВМС США, но для Украины её имя навсегда осталось в истории космонавтики — среди тех, кто принёс сине-жёлтый флаг на орбиту.

Гайдемари Стефанишин-Пайпер была награждена орденом княгини Ольги III степени Фото: Вікіпедія

1 июля 2015 года Гайдемари Стефанишин-Пайпер уволилась из ВМС США после 30 лет активной службы. Среди её наград — медаль "За космический полёт", медаль "За исключительные заслуги", а также орден княгини Ольги III степени — этой наградой астронавтку удостоила Украина 1 февраля 2007 года.

Другие новости науки