Українка, яка двічі літала в космос: хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер (фото)

9 вересня 2006 року американський космічний шатл "Атлантіс" вирушив до Міжнародної космічної станції. Серед шести членів екіпажу була Гайдемарі Стефанишин-Пайпер — американська астронавтка, інженерка та офіцерка ВМС США українського походження.

Політ 9 вересня став для Стефанишин-Пайпер першим із двох космічних польотів, а згодом її ім'я стало особливо відомим в Україні завдяки українському прапору, який Гайдемарі вона взяла із собою на орбіту. Фокус зібрав найцікавіші факти про цю видатну особу.

Місія STS-115 мала важливе значення для самої Міжнародної космічної станції. Після чотирирічної перерви NASA відновлювала масштабне складання станції: Атлантіс доставив ферму P3/P4, сонячні батареї та інше обладнання. Політ тривав 11 днів 19 годин і завершився 21 вересня 2006 року.

Хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер народилася 7 лютого 1963 року в Сент-Полі, штат Міннесота, у США. Її батько Михайло Стефанишин мав українське походження, а сама Гайдемарі зростала в українському культурному середовищі Міннеаполіса і Сент-Пола. Її зв'язок з Україною був не лише родинним: вона підтримувала українські традиції, була пластункою і змалку знала українську мову.

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Політ 9 вересня став для Стефанишин-Пайпер першим із двох космічних польотів Фото: Wikimedia Commons

Освіту Стефанишин-Пайпер здобула в Массачусетському технологічному інституті, де отримала ступені бакалавра і магістра з машинобудування. До NASA вона прийшла не як пілотка, а як інженерка та спеціалістка з підводних робіт, що згодом виявилося надзвичайно корисним для роботи у відкритому космосі.

Військова служба у ВМС США

У 1985 році Стефанишин-Пайпер отримала офіцерське звання через програму Naval ROTC в MIT і розпочала службу у ВМС США. Вона пройшла підготовку у Флориді, де стала офіцером-водолазом та спеціалісткою з підйому і порятунку суден. Надалі вона займалася технічним обслуговуванням і ремонтом кораблів, а також брала участь у складних рятувальних операціях.

У 1996 році Стефанишин-Пайпер була відібрана NASA до групи кандидатів в астронавти. Фото: Wikimedia Commons

Серед її професійних завдань до роботи в NASA було планування операції з підйому перуанського підводного човна Пакоча та участь у роботах із танкером Exxon Houston біля Гаваїв. Сама Стефанишин-Пайпер пізніше пояснювала, що досвід роботи водолазом допоміг їй підготуватися до космічних виходів: перебування під водою вимагало виконувати складні технічні операції в середовищі, де рухи суттєво відрізнялися від звичайної роботи на суші.

Цікаво, що спочатку вона хотіла стати пілоткою, однак не пройшла необхідну для льотної підготовки перевірку зору. Натомість Гайдемарі Стефанишин-Пайпер продовжила інженерну та військову кар'єру, а в 1996 році була відібрана NASA до групи кандидатів в астронавти.

Перший політ в космос: 9 вересня 2006 року

9 вересня 2006 року Атлантіс стартував із Космічного центру Кеннеді у Флориді. Для Гайдемарі Стефанишин-Пайпер це був перший космічний політ. Головним завданням STS-115 стало продовження будівництва МКС після чотирирічної паузи. Екіпаж доставив на станцію обладнання, необхідне для подальшого розширення орбітального комплексу.

9 вересня 2006 року Атлантіс стартував із Космічного центру Кеннеді у Флориді Фото: Wikimedia Commons

Особливу роль у цій роботі відіграла саме Стефанишин-Пайпер. Разом з астронавтом Джозефом Таннером вона двічі виходила у відкритий космос. Під час першого виходу 12 вересня астронавти підключали силові кабелі до нової конструкції, працювали із системами сонячних батарей та готували обладнання до подальшого розгортання. Під час другого виходу 15 вересня вони продовжили роботи із системами станції, зокрема підготували радіатор охолодження та замінили антенне обладнання.

Загалом під час першої місії Стефанишин-Пайпер здійснила два виходи у відкритий космос. Цей досвід став важливою частиною її кар'єри: згодом загальна тривалість її п'яти космічних виходів становитиме 33 години 42 хвилини. NASA також зазначає, що за два польоти вона провела в космосі понад 27 діб.

Український прапор у космосі

На честь свого батька Стефанишин-Пайпер взяла із собою на орбіту український прапор. За правилами NASA астронавтам дозволяли брати із собою обмежену кількість особистих речей. Гайдемарі використала цю можливість, щоб окрім прапора взяти й емблему Пласту.

Астронавка розповіла про це в одному з інтерв'ю: "Окрім спорядження, кожен може взяти з собою дві особисті речі. Це є найважливіше, що ми візьмемо. Я взяла з собою український прапорець і пластову лілейку".

Під час перебування на орбіті Стефанишин-Пайпер розгорнула український прапор на Міжнародній космічній станції Фото: Wikimedia Commons

Під час перебування на орбіті Стефанишин-Пайпер розгорнула український прапор на Міжнародній космічній станції. Таким чином, під час місії STS-115 синьо-жовтий стяг опинився на орбіті Землі разом з астронавткою українського походження. Першим українцем, який взяв державний прапор України в космос, був Леонід Каденюк під час місії STS-87 у 1997 році, а Стефанишин-Пайпер стала другою людиною, яка розгорнула український прапор на орбіті.

Український прапор полетів із Стефанишин-Пайпер у космос не лише під час першої місії. У листопаді 2008 року астронавтка вдруге вирушила на орбіту на шатлі Endeavour у складі місії STS-126, і той самий прапор знову побував у космосі.

Другий політ Стефанишин-Пайпер у космос

Другий космічний політ Гайдемарі Стефанишин-Пайпер відбувся у листопаді 2008 року. Цього разу вона вирушила на орбіту у складі місії STS-126. Старт відбувся 14 листопада, а повернення на Землю — 30 листопада. Місія тривала 15 діб 20 годин і 29 хвилин.

Завдання другого польоту суттєво відрізнялися від першого. Екіпаж доставив на МКС обладнання, яке мало забезпечити можливість збільшити чисельність постійного екіпажу станції. Серед вантажу були додаткові житлові приміщення, обладнання для тренувань, система переробки води та інші компоненти.

Під час STS-126 Стефанишин-Пайпер стала провідною спеціалісткою з виходів у відкритий космос і здійснила три з чотирьох виходів місії Фото: Wikimedia Commons

Під час STS-126 Стефанишин-Пайпер стала провідною спеціалісткою з виходів у відкритий космос і здійснила три з чотирьох виходів місії. Разом з іншими астронавтами вона очищала та змащувала механізми, переміщувала обладнання та виконувала інші ремонтні роботи на зовнішній поверхні станції.

Кінець кар'єри у NASA та повернення до ВМС

У липні 2009 року Стефанишин-Пайпер залишила загін астронавтів NASA та повернулася до ВМС США. Вона продовжила роботу в Вашингтоні, де займалася питаннями, пов'язаними з морськими системами. Таким чином, її кар'єра після космосу знову повернулася до сфери, з якої вона колись починала, — інженерної роботи та військово-морських технологій.

Стефанишин-Пайпер двічі літала у космос Фото: Wikimedia Commons

Її історія залишається незвичайним прикладом поєднання кількох професійних напрямів. Інженер-механік, офіцер ВМС США, водолаз і спеціалістка з рятування суден згодом стала астронавткою NASA, здійснила два польоти та п'ять виходів у відкритий космос. За межами космічних місій її кар'єра продовжилася у ВМС США, але для України її ім'я назавжди залишилося в історії космонавтики — серед тих, хто приніс синьо-жовтий прапор на орбіту.

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня Фото: Википедия

1 липня 2015 року Гайдемарі Стефанишин-Пайпер звільнилася з ВМС США після 30 років активної служби. Серед її нагород – медаль "За космічний політ", медаль "За виняткові заслуги", а також орден княгині Ольги ІІІ ступеня – цієї нагороди астронавтку удостоїла Україна 1 лютого 2007 року.

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