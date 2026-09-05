Головокружение и выпадение органов: люди делают страшные вещи, чтобы создать уникального питомца

Исследователи рассказали о скрытой цене, которую рептилии с уникальными отметинами платят за то, чтобы люди могли похвалиться "идеальным питомцем".

Рептилии с уникальными отметинами могут выглядеть невероятно красиво и уникально в сравнении со своими сородичами. Однако исследования показывают, что, на самом деле, эти рептилии "молча страдают" от изнурительных проблем, порожденных экстремальной селекцией, пишет Daily Mail.

Королевское общество защиты животных (RSPCA) выступили с заявлением, что змеи и ящерицы с редкими отметинами и необычными узорами страдают из-за своих искусственно выведенных особенностей.

Например, эксперты рассказали о змее, у которой постоянно тряслась голова, что вызывает у нее головокружение, а также питона, которому приходится есть в темноте. Эксперты также ухаживали за гекконом с настолько невероятно плохим зрением, что он ударяется о стенки своего террариума.

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По словам ведущего автора исследования, научного и политического менеджера RSPCA Эшли Браун, некоторые особенности, которые нравятся людям в рептилиях, сделали животных уязвимыми для экспериментального разведения с целью получения новых и редких признаков, таких как отсутствие чешуи или цветовые морфы, связанные с вредными генетическими заболеваниями.

Увы, во многих случаях такая селекция приводит к тому, что рептилии страдают молча. Вместе с отчетом эксперты Королевского общества защиты животных выпустила документальный фильм, рассказывающий о жизни этих условиях.

Во время съемок фильма учены посетили Брайтонский центр спасения рептилий в Сассексе и показали некоторых животных, о которых здесь заботятся.

Королевский питон по кличке Донни, специально выведенный с "паучьей" окраской Фото: RSPCA

Например, в фильме показан королевский питон, по кличке Донни, который был специально выведен с цветовой морфой "паук", которая вызывает бледные, похожие на паутину отметины на его чешуе. Оказалось, что эти особенности вызывает синдром "паучьей шаткости": это серьезное неврологическое заболевание, поражающее внутренне ухо, приводит к шатанию, покачиванию или аномальному наклону головы вверх. По словам сотрудников центра, питону трудно ловить и есть корм, а также сложно ориентироваться в окружающей среде. Сотрудникам пришлось заменить миску в его террариуме на более мелкую, чтобы питон случайно не утонул.

По словам руководителя отдела рептилий в центре Фреда Барка, такие морфотипные питоны стали популярны в 1990-х годах из-за своей характерной окраски. Чем уникальнее окраска рептилии, тем дороже они продаются.

Позже выяснилось, что после многих лет селекции и инбридинга у всех змей с морфотипом "паук", а это невероятные 100% змей, есть генетическое заболевание, вызывающее шатание разной степени. К счастью, сегодня змеи с морфотипом теперь запрещены на всех крупных выставках в Великобритании.

У этого геккона настолько плохое зрение, что он постоянно ударяется о стенки своего вольера Фото: RSPCA

Но змеи не единственные, кто страдает. В фильме также показан леопардовый геккон Клетус, выведенный полностью белым — это состояние также известно как лейцизм. Отсутствие пигментации привело к тому, что у него очень чувствительные глаза и кожа. Лейцизм также вызван сильным инбридингом, что проявляется в деформациях, таких как множественные кончики хвоста. Брюшные мышцы геккона также недостаточно развиты, а потому при стрессе его органы могут выпадать.

Оскар — королевский питон-альбинос с яркими желтыми отметинами Фото: RSPCA

Еще одно животное — королевский питон альбинос с яркими желтыми отметинами, по имени Оскар. У него проявляется крайняя светочувствительность, затрагивающая как кожу, так и глаза — его зрение настолько плохо, что животному трудно есть.

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