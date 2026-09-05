Запаморочення та випадання органів: люди роблять жахливі речі, аби створити унікального улюбленця

Дослідники розповіли про приховану ціну, яку рептилії з унікальними візерунками платять за те, щоб люди могли похвалитися "ідеальним улюбленцем".

Рептилії з унікальними візерунками можуть виглядати неймовірно красиво та неповторно порівняно зі своїми родичами. Однак дослідження показують, що, насправді, ці рептилії "мовчки страждають" від виснажливих проблем, спричинених екстремальною селекцією, пише Daily Mail.

Королівське товариство захисту тварин (RSPCA) оприлюднило заяву, в якій зазначило, що змії та ящірки з рідкісними відмітинами та незвичайними візерунками страждають через свої штучно виведені особливості.

Наприклад, експерти розповіли про змію, у якої постійно тремтіла голова, що викликало у неї запаморочення, а також про пітона, якому доводиться їсти в темряві. Експерти також доглядали за геконом із настільки неймовірно поганим зором, що він вдаряється об стінки свого тераріуму.

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За словами головного автора дослідження, наукового та політичного менеджера RSPCA Ешлі Браун, деякі особливості, які подобаються людям у рептиліях, зробили тварин вразливими до експериментального розведення з метою отримання нових і рідкісних ознак, таких як відсутність луски або кольорові морфи, пов’язані зі шкідливими генетичними захворюваннями.

На жаль, у багатьох випадках така селекція призводить до того, що рептилії страждають мовчки. Разом із звітом експерти Королівського товариства захисту тварин випустили документальний фільм, у якому розповідається про життя в таких умовах.

Під час зйомок фільму вчені відвідали Брайтонський центр порятунку рептилій у Сассексі та показали деяких тварин, про яких тут піклуються.

Королівський пітон на прізвисько Донні, спеціально виведений із "павуковим" забарвленням Фото: RSPCA

Наприклад, у фільмі показано королівського пітона на прізвисько Донні, якого спеціально вивели з кольоровою морфою "павук", що створює бліді, схожі на павутину плями на його лусці. Виявилося, що ці особливості спричинені синдромом "павукової хиткості": це серйозне неврологічне захворювання, що уражає внутрішнє вухо та призводить до хитання, погойдування або аномального нахилу голови вгору. За словами співробітників центру, пітону важко ловити та їсти корм, а також складно орієнтуватися в навколишньому середовищі. Співробітникам довелося замінити миску в його тераріумі на меншу, щоб пітон випадково не потонув.

За словами керівника відділу рептилій у центрі Фреда Барка, такі морфологічні типи пітонів стали популярними у 1990-х роках завдяки своєму характерному забарвленню. Чим унікальніше забарвлення рептилії, тим дорожче її продають.

Пізніше з’ясувалося, що після багатьох років селекції та інбридингу всі змії з морфотипом "павук" — а це неймовірні 100 % змій — мають генетичне захворювання, яке спричиняє хиткість різного ступеня. На щастя, сьогодні змії з цим морфотипом заборонені на всіх великих виставках у Великій Британії.

У цього гекона настільки поганий зір, що він постійно вдаряється об стінки свого вольєра Фото: RSPCA

Але змії — не єдині, хто страждає. У фільмі також показано леопардового гекона Клетуса, виведеного повністю білим — цей стан також відомий як лейцизм. Відсутність пігментації призвела до того, що у нього дуже чутливі очі та шкіра. Лейцизм також спричинений сильним інбридингом, що проявляється у деформаціях, таких як множинні кінчики хвоста. Черевні м’язи гекона також недостатньо розвинені, а тому під час стресу його органи можуть випадати.

Оскар — королівський пітон-альбінос із яскравими жовтими плямами Фото: RSPCA

Ще одна тварина — королівський пітон-альбінос із яскравими жовтими плямами, на ім’я Оскар. У нього спостерігається надзвичайна світлочутливість, яка позначається як на шкірі, так і на очах — його зір настільки поганий, що тварині важко їсти.

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