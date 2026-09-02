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Нарвалы с датчиками впервые пробрались под ледники Гренландии: наткнулись на нечто тревожное

нарвалы в океане
Нарвалы — неуловимые существа, но они могут многое рассказать нам о своем морозном мире | Фото: NOAA

В недавнем исследовании ученые оснастили нарвалов датчиками. Что позволило выявить нечто тревожное под гренландскими ледниками.

Порой в своей работе ученые прибегают к помощи животных и это позволяет исследовать места, в которые им не удалось бы добраться иначе. Так произошло и в этот раз: ученые оснастили нарвалов датчиками и отправили под ледники Гренландии — им удалось обнаружить нечто тревожное, пишет Science Alert.

Нарвалы — неуловимые зубатые киты, известные своими причудливыми бивнями, похожими на рог единорога. Большую часть времени эти животные проводят, плавая вокруг или под одними из самых отдаленных и труднодоступных ледяных образований в Арктике, включая залив Скорсби — крупнейшую в мире систему фьордов.

В новом исследовании ученые из Гренландского института природных ресурсов и Копенгагенского университета хотели узнать больше о том, как меняются воды в этом регионе, но не совсем созданы для исследования этих ледяных вод. Но именно здесь океаническое течение из Атлантики, нагретое накопленным теплом, наступает на ледяной щит Гренландии — второй по величине ледяной массив в мире.

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Чтобы решить проблему труднодоступности, ученые обратились к нарвалам, оснащенным датчиками. К слову, это лишь третий случай, когда ученые успешно применили такой подход для изучения потепления океана.

По словам соавтора исследования, морского биолога Мадса Петера Хайде-Йоргенсена, нарвалы были обнаружены в тех частях фьордов, которые ранее были мало исследованы. Анализ показал нечто весьма тревожное: в 300 км километрах от побережья команда обнаружила следы атлантической воды.

гренландия карта
На верхних изображениях показана область исследования. Каждая красная точка на нижнем левом изображении обозначает место, где нарвалы проводили измерения в период с 2017 по 2022 год. На изображении справа каждая синяя точка обозначает измерения, проведенные с борта судна в период с 1891 по 2022 год
Фото: Science Advances

В ходе исследования ученые оснастили шесть нарвалов спутниковыми датчиками в период с августа 2017 года по июль 2020 года для сбора данных о глубине погружения, температуре воды и электропроводности воды. Датчики, запрограммированные на запись данных во время двух самых глубоких погружений нарвала каждый день, собрали от 85 до 332 дней данных для каждого животного-помощника.

Результаты показали, что холодная полярная вода, стекающая с тающего морского льда и ледяного щита Гренландии, плавает на глубине более 150 метров из-за низкого содержания соли. Но глубоко под водой находится приток более теплой и гораздо более соленой воды, которая поступает из Северной Атлантики.

Считается, что эта теплая вода, вероятно, ускоряет отступление ледников, но недоступность этой сложной системы, тесно связанной с будущим нашей планеты, является препятствием для климатического моделирования. Теперь новые данные могут помочь ученым лучше понять эту систему.

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