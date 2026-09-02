Нарвалы с датчиками впервые пробрались под ледники Гренландии: наткнулись на нечто тревожное

В недавнем исследовании ученые оснастили нарвалов датчиками. Что позволило выявить нечто тревожное под гренландскими ледниками.

Порой в своей работе ученые прибегают к помощи животных и это позволяет исследовать места, в которые им не удалось бы добраться иначе. Так произошло и в этот раз: ученые оснастили нарвалов датчиками и отправили под ледники Гренландии — им удалось обнаружить нечто тревожное, пишет Science Alert.

Нарвалы — неуловимые зубатые киты, известные своими причудливыми бивнями, похожими на рог единорога. Большую часть времени эти животные проводят, плавая вокруг или под одними из самых отдаленных и труднодоступных ледяных образований в Арктике, включая залив Скорсби — крупнейшую в мире систему фьордов.

В новом исследовании ученые из Гренландского института природных ресурсов и Копенгагенского университета хотели узнать больше о том, как меняются воды в этом регионе, но не совсем созданы для исследования этих ледяных вод. Но именно здесь океаническое течение из Атлантики, нагретое накопленным теплом, наступает на ледяной щит Гренландии — второй по величине ледяной массив в мире.

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Чтобы решить проблему труднодоступности, ученые обратились к нарвалам, оснащенным датчиками. К слову, это лишь третий случай, когда ученые успешно применили такой подход для изучения потепления океана.

По словам соавтора исследования, морского биолога Мадса Петера Хайде-Йоргенсена, нарвалы были обнаружены в тех частях фьордов, которые ранее были мало исследованы. Анализ показал нечто весьма тревожное: в 300 км километрах от побережья команда обнаружила следы атлантической воды.

На верхних изображениях показана область исследования. Каждая красная точка на нижнем левом изображении обозначает место, где нарвалы проводили измерения в период с 2017 по 2022 год. На изображении справа каждая синяя точка обозначает измерения, проведенные с борта судна в период с 1891 по 2022 год Фото: Science Advances

В ходе исследования ученые оснастили шесть нарвалов спутниковыми датчиками в период с августа 2017 года по июль 2020 года для сбора данных о глубине погружения, температуре воды и электропроводности воды. Датчики, запрограммированные на запись данных во время двух самых глубоких погружений нарвала каждый день, собрали от 85 до 332 дней данных для каждого животного-помощника.

Результаты показали, что холодная полярная вода, стекающая с тающего морского льда и ледяного щита Гренландии, плавает на глубине более 150 метров из-за низкого содержания соли. Но глубоко под водой находится приток более теплой и гораздо более соленой воды, которая поступает из Северной Атлантики.

Считается, что эта теплая вода, вероятно, ускоряет отступление ледников, но недоступность этой сложной системы, тесно связанной с будущим нашей планеты, является препятствием для климатического моделирования. Теперь новые данные могут помочь ученым лучше понять эту систему.

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