Второй Султан Египта приказал снести пирамиду Менкаура: он проиграл эту битву

В 1196 году Аль-Азиз Усман, второй султан Египта из династии Айюбидов, приказал снести все пирамиды Египта, так как они не являлись исламскими памятниками. Демонтаж решили начать с самой маленькой – пирамиды Менкаура.

В целом, рабочие потратили 8 месяцев на то, чтобы демонтировать пирамиду Менкаура. Они вытягивали каменные блоки, обвязывали их веревками и сбрасывали вниз, чтобы расколоть кладу. В конце концов, египтяне пришли к выводу, что удаление даже одного блока невероятно дорогое занятие и очень изнурительное, пишет Фокус.

В память об неудавшемся демонтаже до сих пор можно увидеть на одной из сторон пирамиды Менкаура. Камнетесы оставили массивный вертикальный разрез на северной стороне пирамиды.

Известно, что Менкаур был сыном Хафре, он правил Египтом в 4-й династии, во времена Древнего царства. Также считается, что фараон Менкаур был преемником фараона Хафре, строителя второй пирамиды на плато Гиза, а также Большого Сфинкса, но исторические данные не совпадают с археологическими свидетельствами, подтверждающими это. Точная дата постройки пирамиды неизвестна, поскольку в исторических записях отсутствуют сведения о периоде правления фараона Менкаура.

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Первоначальная высота пирамиды составляла 65,5 метров, сейчас она уменьшена до 62метром из-за удаления некоторых элементов конструкции. Нижняя часть пирамиды облицована розовым гранитом, а верхняя — туранским известняком, как и другие пирамиды в Гизе и других местах.

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