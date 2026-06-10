Секрет возведения Великой пирамиды Гизы будет раскрыт: разгадка скрывалась внутри

Столетиями ученые пытаются разгадать тайну того, как древним египтянам удалось построить знаменитые во всем мире пирамиды.

Способность древних египтян построить Великую пирамиду Гизы в отсутствие современных инструментов и технологий столетиями поражала и ставила экспертов в тупик. Но тайну так и не удавалось разгадать, по крайней мере, до этого момента, пишет Science Focus.

Исследователь Висент Луис Роселл Ройгом теперь утверждает, что ему наконец-то удалось разгадать тайну возведения древних пирамид. Он обнаружил математические доказательства того, что для доставки камней, использованных для строительства, использовалась гениальная система спиральных, углубленных пандусов.

Великая пирамида Гизы — самая большая египетская пирамида, построенная около 2560 года до нашей эры, как гробница египетского фараона Хуфу. Считается, что сооружение содержит около 2,3 миллиона каменных блоков весом от 2,5 до 15 тонн каждый.

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Исследователи рассчитали: чтобы памятник был завершен за 27 лет правления фараона Хуфу, блок должен был укладываться в среднем каждые 3 минуты. Но споры о том, как столь огромное сооружение было завершено в столько короткие сроки до сих пор вызывает вопросы.

Некоторые эксперты предполагали, что древние египтяне использовали внешние пандусы. Но для их строительства потребовалось бы огромное количество материала, и никаких четких археологических свидетельств их существования не обнаружено. Другая теория предполагает, что древние египтяне, вероятно, использовали встроенный в пирамиду пандус, спирально поднимающийся вверх по течению. Считается, что после он был засыпан сверху вниз по мере продвижения строительства.

Четырехполосная параллельная конфигурация IER (3D-визуализация) Фото: Heritage Science

В новом исследовании Ройг провел математическое моделирование, которое показало, что для завершения строительства пирамиды с использованием всего одного пандуса потребовалось бы почти полвека.

Вместо этого исследователь утверждает, что на самом деле пирамиду одновременно спирально обвивали четыре углубленных пандуса, каждый из которых начинался с разной точки у основания. После завершения основной части сооружения эти пандусы могли быть засыпаны. Компьютерная модель также предполагает, что этот метод позволил бы завершить строительство за 27 лет.

По словам другого исследования, доцента кафедры египтологии Ливерпульского университета, доктора Ролада Энмарча, объяснение Ройга на самом деле весьма любопытно. Впрочем, он также признал, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту теорию.

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