Секрет зведення Великої піраміди Гізи буде розкрито: розгадка ховалася всередині

Століттями вчені намагаються розгадати таємницю того, як древнім єгиптянам вдалося побудувати знамениті в усьому світі піраміди.

Здатність стародавніх єгиптян побудувати Велику піраміду Гізи за відсутності сучасних інструментів і технологій століттями вражала і ставила експертів у глухий кут. Але таємницю так і не вдавалося розгадати, принаймні, до цього моменту, пише Science Focus.

Дослідник Вісент Луїс Роселл Ройгом тепер стверджує, що йому нарешті вдалося розгадати таємницю зведення стародавніх пірамід. Він виявив математичні докази того, що для доставки каміння, використаного для будівництва, використовувалася геніальна система спіральних, поглиблених пандусів.

Велика піраміда Гізи — найбільша єгипетська піраміда, побудована близько 2560 року до нашої ери, як гробниця єгипетського фараона Хуфу. Вважається, що споруда містить близько 2,3 мільйона кам'яних блоків вагою від 2,5 до 15 тонн кожен.

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Дослідники розрахували: щоб пам'ятник був завершений за 27 років правління фараона Хуфу, блок повинен був укладатися в середньому кожні 3 хвилини. Але суперечки про те, як така величезна споруда була завершена за такі короткі терміни, досі викликає питання.

Деякі експерти припускали, що стародавні єгиптяни використовували зовнішні пандуси. Але для їхнього будівництва знадобилася б величезна кількість матеріалу, і жодних чітких археологічних свідчень їхнього існування не виявлено. Інша теорія припускає, що стародавні єгиптяни, ймовірно, використовували вбудований у піраміду пандус, який спірально піднімається вгору за течією. Вважається, що потім він був засипаний зверху вниз у міру просування будівництва.

Чотирьохсмугова паралельна конфігурація IER (3D-візуалізація) Фото: Heritage Science

У новому дослідженні Ройг провів математичне моделювання, яке засвідчило, що для завершення будівництва піраміди з використанням лише одного пандуса знадобилося б майже півстоліття.

Натомість дослідник стверджує, що насправді піраміду одночасно спірально обвивали чотири заглиблені пандуси, кожен з яких починався з різної точки біля основи. Після завершення основної частини споруди ці пандуси могли бути засипані. Комп'ютерна модель також припускає, що цей метод дозволив би завершити будівництво за 27 років.

За словами іншого дослідження, доцента кафедри єгиптології Ліверпульського університету, доктора Ролада Енмарча, пояснення Ройга насправді вельми цікаве. Втім, він також визнав, що будуть потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити цю теорію.

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