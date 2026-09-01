Другий султан Єгипту наказав знести піраміду Менкаура: він програв цю битву

У 1196 році Аль-Азіз Усман, другий султан Єгипту з династії Айюбідів, наказав знести всі піраміди Єгипту, оскільки вони не були ісламськими пам’ятками. Демонтаж вирішили розпочати з найменшої — піраміди Менкаура.

Загалом робітники витратили 8 місяців на те, щоб демонтувати піраміду Менкаура. Вони витягували кам’яні блоки, обв’язували їх мотузками та скидали вниз, щоб розколоти кладу. Зрештою, єгиптяни дійшли висновку, що видалення навіть одного блоку — надзвичайно дороге й дуже виснажливе заняття, пише Фокус.

Згадку про невдалий демонтаж досі можна побачити на одній із сторін піраміди Менкаура. Каменотеси залишили масивний вертикальний розріз на північній стороні піраміди.

Відомо, що Менкаур був сином Хафре, він правив Єгиптом у 4-й династії, за часів Стародавнього царства. Також вважається, що фараон Менкаур був наступником фараона Хафре, будівничого другої піраміди на плато Гіза, а також Великого Сфінкса, але історичні дані не збігаються з археологічними свідченнями, що підтверджують це. Точна дата спорудження піраміди невідома, оскільки в історичних записах відсутні відомості про період правління фараона Менкаура.

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Початкова висота піраміди становила 65,5 метрів, зараз вона зменшилася до 62 метрів через видалення деяких елементів конструкції. Нижня частина піраміди облицьована рожевим гранітом, а верхня — туранським вапняком, як і інші піраміди в Гізі та інших місцях.

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