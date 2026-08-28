Высадку 160 000 солдат в Нормандии запечатлели из космоса: ученые воссоздали спутниковый снимок

Ученые использовали спутниковый снимок момента, когда тысячи солдат пересекли Ла-Манш и высадились на пляжах Нормандии.

Спутниковые наблюдения позволяют людям беспрепятственно заглянуть в прошлое — на этот раз ученые использовали спутниковые снимки, чтобы восстановить события во время высадки 160 000 солдат в Нормандии, пишет Daily Mail.

Данные указывают на то, что утром в день высадки в Нормандии над Францией и Ла-Маншем нависали плотные облака — в этот момент началась одна из крупнейших и самых опасных морских десантных операций в истории.

В ходе нового исследования ученым удалось преобразовать метеорологические данные 1944 года в то, как мог выглядеть мир из космоса, когда солдаты высадились на пляжах Нормандии. Снимок также указывает на то, что миссия могла бы провалиться, если бы в какой-то момент небо не начало проясняться, а шторм стих. Проще говоря, на самом деле, погода имела решающее значение для успеха операции, поскольку союзные силы полагались на редкое сочетание условий, в том числе:

Відео дня

отлив;

лунный свет;

относительно спокойное море.

Ранним утром 6 июня 1944 года густые облака окутали южную Францию ​​и Ла-Манш Фото: University of Reading

Новые спутниковые снимки были созданы профессором Эдом Хокинсок, климатологом из Университета Рединга совместно с учеными из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Авторы утверждают, что войска начали высадку, когда небо после нескольких дней штормов еще не прояснилось, но погода уже стала более благоприятной. День, или даже несколько часов в ту или иную сторону, и погода могла бы остановить миссию, а в перспективе и вовсе изменить исход войны.

По совету военных планировщиков и метеорологов, высадка в Нормандии первоначально была назначена на 5 июня. Более 5000 кораблей с войсками, танками и припасами были собраны на юге Англии, готовые начать крупнейшую в истории десантную операцию. Несколько дней до этого командующие следили за прогнозами погоды, поскольку мощные штормы обрушивались на Ла-Манш. В результате шторм вынудил отложить высадку на 24 часа. И это сработало: кратковременное улучшение погоды 6 июня дало войскам шанс пересечь Ла-Манш и достичь пляжей Нормандии.

Эта глобальная спутниковая реконструкция показывает, насколько далеко простирался облачный покров Фото: University of Reading

Новые спутниковые снимки были созданы учеными с использованием старых метеорологических данных, введенных в современную систему реконструкции погоды. Полученные данные позволили заполнить пробелы между реальными измерениями, воссоздав полную картину неба в тот момент истории.

К слову, ученые отмечают, что замечательная реальная история, лежащая в основе прогноза погоды, который помог сформировать историю, станет темой предстоящего фильма под названием "Давление".

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