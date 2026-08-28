Висадку 160 000 солдатів у Нормандії зафіксували з космосу: вчені відтворили супутниковий знімок

Вчені використали супутниковий знімок того моменту, коли тисячі солдатів перетнули Ла-Манш і висадилися на пляжах Нормандії.

Супутникові спостереження дають людям змогу безперешкодно зазирнути в минуле — цього разу вчені використали супутникові знімки, щоб відтворити події під час висадки 160 000 солдатів у Нормандії, пише Daily Mail.

Дані свідчать про те, що вранці в день висадки в Нормандії над Францією та Ла-Маншем нависали густі хмари — саме в цей момент розпочалася одна з найбільших і найнебезпечніших морських десантних операцій в історії.

У ході нового дослідження вченим вдалося перетворити метеорологічні дані 1944 року на зображення того, як міг виглядати світ з космосу, коли солдати висадилися на пляжах Нормандії. Знімок також вказує на те, що місія могла б провалитися, якби в якийсь момент небо не почало прояснюватися, а шторм не вщух. Простіше кажучи, насправді погода мала вирішальне значення для успіху операції, оскільки союзні сили покладалися на рідкісне поєднання умов, зокрема:

Відео дня

відлив;

місячне світло;

відносно спокійне море.

Рано вранці 6 червня 1944 року густі хмари огорнули південну Францію та Ла-Манш Фото: University of Reading

Нові супутникові знімки були створені професором Едом Хокінском, кліматологом з Університету Редінга, спільно з вченими з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди. Автори стверджують, що війська розпочали висадку, коли небо після кількох днів штормів ще не прояснилося, але погода вже стала сприятливішою. Один день, або навіть кілька годин у той чи інший бік, і погода могла б зупинити місію, а в перспективі й зовсім змінити результат війни.

За порадою військових планувальників та метеорологів висадка в Нормандії спочатку була призначена на 5 червня. Понад 5000 кораблів з військами, танками та припасами були зібрані на півдні Англії, готові розпочати найбільшу в історії десантну операцію. За кілька днів до цього командувачі стежили за прогнозами погоди, оскільки на Ла-Манш обрушувалися потужні шторми. У результаті шторм змусив відкласти висадку на 24 години. І це спрацювало: короткочасне поліпшення погоди 6 червня дало військам шанс перетнути Ла-Манш і дістатися до пляжів Нормандії.

Ця глобальна супутникова реконструкція показує, наскільки далеко простягався хмарний покрив Фото: University of Reading

Нові супутникові знімки були створені вченими з використанням старих метеорологічних даних, введених у сучасну систему реконструкції погоди. Отримані дані дозволили заповнити прогалини між реальними вимірами, відтворивши повну картину неба в той момент історії.

До речі, вчені зазначають, що дивовижна реальна історія, яка лежить в основі прогнозу погоди, що допомогла сформувати історію, стане темою майбутнього фільму під назвою "Тиск".

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