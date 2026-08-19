Неожиданное открытие: нечто заперло тепло в океане, заставляя Землю изнывать от жары (видео)

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что гигантские океанические течения AMOC действуют подобно тепловому клапану на земном термометре.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — нечто вроде мегамагистрали Земли, где океанические течения перемещают тепло, углерод и пиательные вещества по Атлантическому океану. Теперь новое исследование показывает, что главная артерия нашей планеты, вероятно, действует как ключевой тепловой клапан, регулирующий земные температуры, пишет IFLScience.

Что такое AMOC

По словам ученых, AMOC — круговорот океанических течений, которые переносят теплую соленую поверхностную воду на север из тропиков в Северную Атлантику, где вода охлаждается, опускается и возвращается назад на юг, но уже на глубине. Этот цикл повторяется, замыкаясь, в циркулирующей системе.

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Увы, последние исследования четко указывают на то, что AMOC неумолимо замедляется и ослабевает в результате повышения глобальной температурой Земли. Более того, некоторые эксперты полагают, что главная артерия планеты и вовсе может остановиться, что обернется климатической катастрофой. К счастью, этот момент вряд ли наступит до конца столетия.

Эксперты считают, что пресная вода от тающего ледяного щита Гренландии разбавляет соленую воду в Атлантике, которая обычно опускается и движет течение обратно на юг. Это, теоретически, может затормозить гигантскую циркуляционную систему, в конечном итоге прекратив перенос тепла в более высокие широты.

Тепловой клапан Земли

Новое исследование, проведенное командой из Университета штата Орегон, предполагает, что влияние потепления планеты на главную артерию Земли на самом деле сложнее, чем считалось ранее. В ходе исследования ученые использовали несколько компьютерных климатических моделей для отслеживания перемещения тепла в океанах и атмосфере.

Результаты анализа указывают на то, что при ослаблении AMOC охлаждается в основном поверхностный слой Северной Атлантики, в то время как температура в остальной части океана фактически повышается по мере накопления тепла.

Авторы теперь утверждают, что усиление AMOC приводит к тому, что большее количество тепла может покидать океан и излучаться в космос; когда артерия ослабевает, тепло остается в океане и накапливается. Это происходит потому, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОК) действует как вентиль, который может либо пропускать тепло через поверхность, либо удерживать его в нижних слоях. Если система циркуляции слаба, вентиль закрывается, что приводит к накоплению тепла в океане, и наоборот.

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