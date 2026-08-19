Несподіване відкриття: щось утримує тепло в океані, змушуючи Землю страждати від спеки (відео)

У недавньому дослідженні вчені виявили, що гігантські океанічні течії AMOC діють подібно до теплового клапана на земному термометрі.

Атлантична меридіональна циркуляція з перевертанням (AMOC) — щось на зразок мегамагістралі Землі, де океанічні течії переносять тепло, вуглець та поживні речовини Атлантичним океаном. Тепер нове дослідження показує, що головна артерія нашої планети, ймовірно, діє як ключовий тепловий клапан, що регулює температури на Землі, пише IFLScience.

Що таке AMOC

За словами вчених, AMOC — це цикл океанічних течій, які переносять теплу солону поверхневу воду на північ із тропіків у Північну Атлантику, де вода охолоджується, опускається і повертається назад на південь, але вже на глибині. Цей цикл повторюється, замикаючись у циркулюючій системі.

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На жаль, останні дослідження чітко вказують на те, що AMOC невблаганно сповільнюється та слабшає внаслідок підвищення глобальної температури Землі. Більше того, деякі експерти вважають, що головна артерія планети взагалі може зупинитися, що призведе до кліматичної катастрофи. На щастя, цей момент навряд чи настане до кінця століття.

Експерти вважають, що прісна вода від танучого льодового щита Гренландії розбавляє солону воду в Атлантиці, яка зазвичай опускається і рухає течію назад на південь. Це, теоретично, може уповільнити гігантську циркуляційну систему, що в кінцевому підсумку припинить перенесення тепла у вищі широти.

Тепловий клапан Землі

Нове дослідження, проведене командою з Університету штату Орегон, свідчить про те, що вплив глобального потепління на головну артерію Землі насправді є складнішим, ніж вважалося раніше. У ході дослідження вчені використовували кілька комп’ютерних кліматичних моделей для відстеження переміщення тепла в океанах та атмосфері.

Результати аналізу свідчать про те, що під час ослаблення AMOC охолоджується переважно поверхневий шар Північної Атлантики, тоді як температура в решті океану фактично підвищується у міру накопичення тепла.

Автори тепер стверджують, що посилення АМОК призводить до того, що більша кількість тепла може виходити з океану й випромінюватися в космос; коли ця циркуляція слабшає, тепло залишається в океані й накопичується. Це відбувається тому, що Атлантична меридіональна циркуляція (АМОК) діє як клапан, який може або пропускати тепло через поверхню, або утримувати його в нижніх шарах. Якщо система циркуляції слабка, клапан закривається, що призводить до накопичення тепла в океані, і навпаки.

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