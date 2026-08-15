Принцы больше не нужны: женщины все чаще сами себе покупают бриллианты

Статистика свидетельствует о том, что в последние годы женщины все чаще покупают украшения самостоятельно — это происходит из-за того, что бриллианты становятся все более доступными.

Бриллианты — все еще лучшие друзья девушек, но принца на белом коне, похоже, уже никто не ждет: исследователи обнаружили, что выращенные в лаборатории альтернативы привели к тому, что женщины все чаще покупают себе украшения самостоятельно, пишет Daily Mail.

По данным генерального директора Swarovski Алексиса Насарда, в последние годы наблюдается бум в доступности драгоценных камней, выращенных на фабрике. Они, как известно, дешевле традиционных добытых бриллиантов, хотя на первый взгляд выглядят совершенно идентично.

Исследования показывают, что растущая популярность недорогих драгоценных камней побуждает все больше женщин заходить в ювелирные магазины и покупать украшения для себя. Насард также отметил, что новая тенденция является "очаровательной и обнадеживающей" в сравнении с прошлым, когда в большинстве случаев это был мужчина, предлагающий кольцо женщине.

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Алексис Насард также считает, что эта тенденция в будущем может стать еще более распространенной, добавив, что более 60% камней в обручальных кольцах с бриллиантами в США уже выращены в лаборатории. Ожидается, что уже в ближайшие пару лет эта цифра достигнет 80%.

Отметим, что выращенные в лаборатории бриллианты в основном производятся в Индии и Китае. Они создаются путем воспроизведения условий, в которых образуются природные алмазы. Эксперты используют передовые технологии для создания камней с практически тем же химическим составом и кристаллической структурой, что и добытые алмазы.

Наиболее распространенный метод производства искусственных камней заключается в помещении крошечного "зародыша" алмаза в углерод и воздействие на него чрезвычайно высокого давления и температуры — имитируя условия глубоко в недрах Земли. Углерод плавится и постепенно кристаллизуется вокруг зародыша, образуя алмаз.

Другой метод предполагает, что алмазную затравку помещают в камеру, заполненную богатым углеродом газом, как правило, метаном. Газ нагревается до тех пор, пока не распадется, позволяя атомам углерода слой за слоем оседать на затравке и расти, превращаясь в алмаз.

Выращенные в лаборатории алмазы значительно дешевле природных драгоценных камней — как правило, их стоимость на 60-85% ниже естественных камней сопоставимого размера и качества. Синтетические драгоценные камни также стали более доступными по мере увеличения производства. В результате, ученые ожидают, что выращенные в лаборатории алмазы могут стать долгосрочной альтернативой естественным драгоценным камням. Они также могут заменить добычу алмазов, разрушающую окружающие земли и выделяющую вредные химические вещества.

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