Принци більше не потрібні: жінки дедалі частіше самі купують собі діаманти

Статистика свідчить про те, що останніми роками жінки дедалі частіше купують прикраси самостійно — це пов’язано з тим, що діаманти стають дедалі доступнішими.

Діаманти — як і раніше, найкращі друзі дівчат, але на принца на білому коні, схоже, вже ніхто не чекає: дослідники виявили, що альтернативні варіанти, створені в лабораторії, призвели до того, що жінки дедалі частіше купують собі прикраси самостійно, пише Daily Mail.

За словами генерального директора компанії Swarovski Алексіса Насарда, останніми роками спостерігається бум доступності дорогоцінних каменів, вирощених на фабриці. Вони, як відомо, дешевші за традиційні видобуті діаманти, хоча на перший погляд виглядають абсолютно однаково.

Дослідження показують, що зростаюча популярність недорогих дорогоцінних каменів спонукає дедалі більше жінок завітати до ювелірних магазинів і купувати прикраси для себе. Насард також зазначив, що нова тенденція є "чарівною та обнадійливою" порівняно з минулим, коли в більшості випадків саме чоловік пропонував жінці обручку.

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Алексіс Насард також вважає, що ця тенденція в майбутньому може стати ще більш поширеною, додавши, що понад 60 % каменів у обручках з діамантами у США вже вирощено в лабораторії. Очікується, що вже найближчі кілька років ця цифра сягне 80%.

Зазначимо, що вирощені в лабораторії діаманти переважно виробляються в Індії та Китаї. Їх створюють шляхом відтворення умов, за яких утворюються природні алмази. Експерти використовують передові технології для створення каменів із практично таким самим хімічним складом і кристалічною структурою, що й видобуті алмази.

Найпоширеніший метод виробництва штучних каменів полягає у розміщенні крихітного "зародка" алмазу в вуглеці та впливі на нього надзвичайно високого тиску й температури — імітуючи умови глибоко в надрах Землі. Вуглець плавиться і поступово кристалізується навколо зародка, утворюючи алмаз.

Інший метод передбачає, що алмазну заготовку поміщають у камеру, заповнену газом із високим вмістом вуглецю, як правило, метаном. Газ нагрівається доти, доки не розпадеться, дозволяючи атомам вуглецю шар за шаром осідати на затравці та рости, перетворюючись на алмаз.

Вирощені в лабораторії алмази значно дешевші за природні дорогоцінні камені — як правило, їхня вартість на 60–85 % нижча за природні камені порівнянного розміру та якості. Синтетичні дорогоцінні камені також стали доступнішими у міру збільшення обсягів виробництва. Як наслідок, вчені очікують, що вирощені в лабораторії алмази можуть стати довгостроковою альтернативою природним дорогоцінним каменям. Вони також можуть замінити видобуток алмазів, який руйнує навколишні землі та виділяє шкідливі хімічні речовини.

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