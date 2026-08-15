На Нью-Йорк надвигается древний сгусток диаметром около 400 км: замедляет сейсмические волны

Исследователи наблюдали за этой странной структурой, когда натолкнулись на нечто еще более странное и шокирующее.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета претерпела множество изменений. Десятилетиями ученые пытаются заглянуть в недра Земли, чтобы узнать, как устроена наша планета изнутри. Несколько лет назад ученым удалось обнаружить нечто особенное — под нашими ногами скрывается древний горячий сгусток диаметром около 400 километров, который неумолимо движется в сторону Нью-Йорка, пишет Daily Mail.

Странная аномальная структура была названа Северо-Аппалачской аномалией (NAA) и, как показало предыдущее исследование, состоит из необычайно горячих пород, погребенных глубоко под Новой Англией. Известно, что структура дрейфует на юго-запад со скоростью около 19 километров в час и может пройти под Нью-Йорком в течение 10-15 миллионов лет. Кроме того, данные указывают, что этот загадочный сгусток способен замедлить сейсмические волны.

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В недавнем исследовании ученые использовали сейсмические волны от далеких землетрясений, чтобы создать самые подробные на сегодня трехмерные изображения аномалии и окружающей мантии. Сканирование показало, что сгусток простирается примерно на 50-200 километров под Новой Англией и ограничен верхней мантией. Но команда также обнаружила нечто совершенно новое и особенное: отдельную узкую колонну под Коннектикутом, которая уходит на сотни километров глубже.

В отличие от горячего сгустка, замедляющего сейсмические волны, этот столб позволяет им распространяться невероятно быстро. Ученые полагают, что столб, вероятно, состоит из более холодного и плотного материала. Предполагается, что столб может представлять собой фрагмент, оторванный от скалистого дна Северной Америки или от погружающейся стороны обширного течения, циркулирующего в мантии.

Исследование было проведено учеными из Йельского университета и Университета Миннесоты — команда создала подземные изображения с помощью сейсмической томографии, которая работает подобно медицинской компьютерной томографии. Вместо рентгеновских лучей, проходящих через человеческое тело, этот метод измеряет время, необходимое сейсмическим волнам от удаленных землетрясений для распространения по различным частям планеты.

Ученые считают, что расположенное на территории США пятно до сих пор движется и образует горы Фото: Science

Результаты показали, что древний "сгусток" действительно состоит из более горячего материала, хотя и не представляет собой полую камеру или гигантское подземное озеро жидкой магмы. Данные также показали одну загадочную Коннектикутскую колонну, которая выбивается.

Ученые описывают структуру, как небольшую, почти вертикальную структуру, расположенную рядом с NAA, а не заключенную внутри образования. Колонна, по-видимому, простирается через верхнюю мантию до дна мантийной переходной зоны. Отметим, что это не туннель или отверстие внутри Земли, а трехмерный объем породы, идентифицированный по тому, что сейсмические волны распространяются через него быстрее, чем через окружающий материал.

Ученые не знают наверняка, но считают, что колона представляет собой фрагмент континентальной литосферы — жесткого слоя, образованного земной корой и верхней мантией. Вероятно, он отдлился и начал опускаться в недра планеты под собственным весом.

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