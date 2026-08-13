У берегов Тайваня нашли кости "библейских нефилимов": они вымерли около 50 тыс. лет назад
Останки вымершего вида древних людей были найдены на морском дне у берегов Тайваня. Находка вновь разожгла теории о гигантах, которые были описаны в Библии.
Исследователям удалось выяснить, кому принадлежали найденные кости нижних конечностей. Судя по всему, они принадлежали денисовцам – древней группе людей, которая отделилась от неандертальцев около 550 тыс. лет назад, пишет Daily Mail.
Окаменелости представляли собой часть бедренной кости и голени, которые нашли в проливе Пэнху между Тайванем и материковым Китаем.
Анализ белков, сохранившихся внутри костей, связал оба образца с денисовской линией, которая когда-то населяла обширные территории Восточной Азии.
Рост денисовца, останки которого были найдены, мог достигать 190 см, а вес – 91 кг. Это значительно выше среднего роста современного мужчины, рост которых в среднем составляет 175 см.
Независимый исследователь Джимми Корсетти даже предположил, что именно денисовцы могли стать источником вдохновения для историй о нефилимах. Эти существа упоминаются в Библии и часто их изображают гигантами.
Извлечение окаменелостей со дна моря также подпитывает легенду, связанную с библейским Всемирным потопом.
“Новое открытие указывает на то, что денисовцы были на 20 см выше среднего роста современного мужчины. Я уже спрашивал раньше, и спрошу снова: были ли денисовцы теми «гигантами-нефилимами», которые описаны в Библии?”, - написал Корсетти.
Правда, авторы исследования из Токийского университета не спета делать столь громкие заявления.
“Наши результаты показывают, что денисовская популяция имела более крупные размеры тела, чем более ранний Homo erectus, а также Homo sapiens позднего плейстоцена в Восточной Азии”, - написали ученые.
Найденные окаменелости опровергают предположение о том, что дальние родственники человека следовали правилу Бергмана. Речь идет об экологической закономерности, согласно которой у теплокровных животных размеры тела увеличиваются при продвижении в более холодные регионы.
Исследователи не смогли определить пол этих людей по биологическим данным, но огромные размеры костей предполагают, что они, вероятно, принадлежали мужчинам.
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