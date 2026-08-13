Біля берегів Тайваню знайшли кістки "біблійних нефілімів": вони вимерли близько 50 тис. років тому
Рештки вимерлого виду стародавніх людей було знайдено на морському дні біля берегів Тайваню. Ця знахідка знову розпалила дискусії щодо гігантів, про яких йдеться в Біблії.
Дослідникам вдалося з’ясувати, кому належали знайдені кістки нижніх кінцівок. Судячи з усього, вони належали денисівцям — стародавній групі людей, яка відокремилася від неандертальців близько 550 тис. років тому, пише Daily Mail.
Скам’янілості являли собою частину стегнової кістки та гомілки, які було знайдено в протоці Пенху між Тайванем і материковим Китаєм.
Аналіз білків, що збереглися всередині кісток, дозволив пов’язати обидва зразки з денісовською лінією, яка колись населяла великі території Східної Азії.
Зріст денисівця, останки якого було знайдено, міг сягати 190 см, а вага — 91 кг. Це значно перевищує середній зріст сучасного чоловіка, який у середньому становить 175 см.
Незалежний дослідник Джиммі Корсетті навіть припустив, що саме денисівці могли стати джерелом натхнення для історій про нефілімів. Ці істоти згадуються в Біблії, і їх часто зображують як гігантів.
Видобуток скам'янілостей з морського дна також підживлює легенду, пов'язану з біблійним Всесвітнім потопом.
"Нове відкриття вказує на те, що денисівці були на 20 см вищими за середній зріст сучасного чоловіка. Я вже запитував раніше, і запитаю знову: чи були денисівці тими "гігантами-нефілімами", про яких йдеться в Біблії?", — написав Корсетті.
Щоправда, автори дослідження з Токійського університету не наважуються робити настільки гучні заяви.
"Наші результати свідчать, що денисівська популяція мала більші розміри тіла, ніж більш ранні представники Homo erectus, а також Homo sapiens пізнього плейстоцену у Східній Азії", — написали вчені.
Знайдені скам’янілості спростовують припущення про те, що далекі родичі людини дотримувалися правила Бергмана. Йдеться про екологічну закономірність, згідно з якою у теплокровних тварин розміри тіла збільшуються під час міграції в холодніші регіони.
Дослідники не змогли визначити стать цих людей на основі біологічних даних, але величезні розміри кісток дають підстави припускати, що вони, ймовірно, належали чоловікам.
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