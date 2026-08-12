Центр обработки данных Amazon для ИИ будет загрязнять атмосферу, как целая страна

Технологические гиганты, такие как Amazon, стремятся создать как можно больше вычислительных мощностей для ИИ, несмотря ни что.

Amazon Web Services планирует создать настолько огромный центр обработки данных для ИИ, что легко может стать крупнейшим источником выбросов углекислого газа в США, пишет Futurism.

Недавно компания подтвердила свои инвестиции в крупную газовую электростанцию в Техасе, которая обеспечит до 7,65 гигаватт энергии будущий центр обработки данных в округе Пекос. Если она будет введена в эксплуатацию, как планируется, 35 турбин электростанции будут выбрасывать 33 миллиона тонн CO2 в год, что легко сделает ее крупнейшим источником выбросов в стране.

Такие ошеломляющие цифры ставят один единственный центр обработки данных в один ряд с целыми странами, такими как Швейцария, Ирландия и Болгария.

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Это также стало бы явным противоречием заявленным климатическим целям Amazon, которые сосредоточены на достижении нулевых выбросов углерода к 2040 году.

Как заявила представитель Amazon Маргарет Каллахан, “мир сейчас выглядит иначе, чем когда мы вместе создавали климатическое обязательство”.

“Мы открыто говорим о проблемах, инвестируем в инновации и добиваемся измеримых результатов. Рост и устойчивость не должны противоречить друг другу — на самом деле, наши результаты показывают, что они взаимно усиливают друг друга”, - заявила Каллахан.

Даже без нового завода в округе Пекос выбросы Amazon поражают воображение. Компания недавно сообщила о рекордном увеличении общих выбросов в прошлом году: потребление электроэнергии в масштабах всей компании выросло на 34% к 2025 году.

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