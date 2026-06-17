Ужасающая симуляция показывает, что произойдет с человечеством, если искусственный интеллект когда-нибудь захватит власть в мире.

Искусственный интеллект (ИИ) часто имеет репутацию холодного, расчетливого и логичного, но ужасающая симуляция показывает, что реальность, вероятно, далека от этого. В первом в своем роде исследовании ученые создали виртуальный мир, где искусственный интеллект может работать без вмешательства человека, пишет Daily Mail.

В новой ужасающей симуляции ученые воспроизвели, что произойдет, если власть в мире будет захвачена искусственным интеллектом. Результаты показывают, что без контроля со стороны человека боты погрузились в жестокий анархизм: ИИ вскоре начали совершать жестокие поджоги, сражаясь и грабя своих собратьев-ботов, прежде чем уничтожить общество всего за несколько дней.

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Отметим, что исследователи повторили тесты с четырьмя наиболее популярными моделями искусственного интеллекта:

Claude;

Gemini 3 Flash;

Grok 4.1 fast;

ChatGPT–5 Mini;

один смешанный сценарий.

Результаты показывают, что общество, управляемое агентами Claude, быстро сформировало стабильную, но весьма бюрократическую демократию. Однако в других сценариях ИИ быстро потеряли контроль. Например, в мире, управляемом Grok, агенты совершили 71 кражу, шесть поджогов и 106 физических нападений. Вскоре мир погрузился в спираль ответного насилия и социального коллапса, в результате которого все 10 агентов погибли всего за четыре дня.

По словам ученых, большинство тестов безопасности ИИ рассматривают, как разные модели справляются с простыми задачами в течение 15-20 минут, новый тест использовал совершенно иной подход. По словам команды из лаборатории ИИ Emergence, в своем анализе они хотели посмотреть, что произойдет, если позволить агентам работать непрерывно в общей среде с реальными сигналами в течение нескольких недель.

Во время эксперимента ИИ получили управление цифровыми персонажами и были помещены в реалистичный симулированный мир, где они могли взаимодействовать с другими моделями. Отметим, что мир состоял из более чем 40 локаций, имитирующих реальный мир, включая библиотеки, ратуши и жилые районы.

Кроме того, агентам ИИ также предоставили доступ к новостям в режиме реального времени, а погода даже была синхронизирована с Нью-Йорком, чтобы они могли реагировать на события в реальном мире. Каждый из ИИ также должен был участвовать в демократическом управлении обществом, предлагать законы и голосовать за них коллективно.

По словам ученых, изначально у каждого бота был ограниченный запас "энергии", которую они могли получать, выполняя рутинную работу или гражданские обязанности. Однако агенты ИИ также получили возможность зарабатывать энергию и преступным путем. В каждом испытании все начальные условия, правила и ресурсы оставались одинаковыми, так что единственное различие заключалось в используемом ИИ.

Результаты показали, что со временем поведение ботов деградировало. Например, в мир, созданном Google Gemini 3 Flash, зафиксировано наибольшее количество насильственных преступлений за 14 дней тестирования — 683 случая. Мир, созданный OpenAI ChatGPT–5 Mini AI, оказался гораздо более мирным: было совершено всего два преступления. Однако ученые отмечают, что это произошло лишь потому, что агенты были слишком неорганизованы, чтобы бороться друг с другом.

Самые странные взаимодействия происходили в мире, где множество систем искусственного интеллекта жили бок о бок. Несмотря на многообещающе цивилизованное начало и удивительно здоровую демократию, это смешанное общество вскоре погрузилось в полную анархию. За 9 дней произошло 352 преступления, что привело к невероятному уровню насилия.

Теперь ученые считают, что поведение искусственного интеллекта в реальном времени может быть не таким предсказуемым или надежным, как считалось ранее.

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