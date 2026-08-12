Центр обробки даних Amazon для штучного інтелекту забруднюватиме атмосферу, як ціла країна

Технологічні гіганти, такі як Amazon, прагнуть створити якомога більше обчислювальних потужностей для ШІ, незважаючи ні на що.

Amazon Web Services планує створити настільки величезний центр обробки даних для штучного інтелекту, що він легко може стати найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу в США, пише Futurism.

Нещодавно компанія підтвердила свої інвестиції у велику газову електростанцію в Техасі, яка забезпечить до 7,65 гігават енергії для майбутнього центру обробки даних в окрузі Пекос. Якщо її буде введено в експлуатацію, як заплановано, 35 турбін електростанції викидатимуть 33 мільйони тонн CO2 на рік, що легко зробить її найбільшим джерелом викидів у країні.

Такі вражаючі цифри ставлять один-єдиний центр обробки даних в один ряд із цілими країнами, такими як Швейцарія, Ірландія та Болгарія.

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Це також стало б явним супереченням заявленим кліматичним цілям Amazon, які зосереджені на досягненні нульових викидів вуглецю до 2040 року.

Як заявила представниця Amazon Маргарет Каллахан, "світ зараз виглядає інакше, ніж тоді, коли ми разом укладали кліматичне зобов’язання".

"Ми відкрито говоримо про проблеми, інвестуємо в інновації та досягаємо відчутних результатів. Зростання та стабільність не повинні суперечити одне одному — насправді, наші результати свідчать, що вони взаємно підсилюють одне одного", — заявила Каллахан.

Навіть без нового заводу в окрузі Пекос викиди Amazon вражають уяву. Компанія нещодавно повідомила про рекордне зростання загальних викидів минулого року: споживання електроенергії в масштабах усієї компанії зросло на 34 % до 2025 року.

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