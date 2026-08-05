От чего позеленела Статуя Свободы и почему ее собирали дважды: как создавался символ США (фото)

5 августа 1884 года на острове Бедлоу, который сегодня известен как остров Свободы, торжественно заложили краеугольный камень пьедестала Статуи Свободы. Именно это событие стало официальным началом строительства фундамента для будущего монумента, который Франция подарила Соединённым Штатам.

Хотя сама Статуя Свободы ещё находилась во Франции, без массивного основания её установка была бы невозможна. Этот этап стал началом масштабных инженерных работ, которые в конечном итоге позволили монументу занять своё место у входа в гавань Нью-Йорка. Фокус собрал самые интересные исторические факты о строительстве и реставрации гигантской статуи.

Строительство Статуи Свободы стало одним из самых сложных производственных процессов XIX века Фото: Wikimedia Commons

Кто реализовал проект строительства Статуи Свободы

Идея создания памятника принадлежала французскому политическому мыслителю Эдуару де Лабуле, который предложил подарить США монумент в честь свободы и дружбы между двумя государствами. Художественное воплощение замысла осуществил французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, а внутренний металлический каркас разработал инженер Гюстав Эйфель совместно с конструктором Морисом Кехлином. Франция взяла на себя изготовление самой статуи, а американская сторона должна была профинансировать и построить её пьедестал.

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Строительство Статуи Свободы стало одним из самых сложных производственных процессов XIX века Фото: Wikimedia Commons

Сбор средств на американскую часть проекта проходил нелегко. Строительство неоднократно оказывалось под угрозой из-за нехватки финансирования. Решающую роль сыграл издатель Джозеф Пулитцер, который через свою газету призвал американцев делать даже самые небольшие пожертвования. Тысячи граждан поддержали кампанию, благодаря чему удалось завершить финансирование строительства пьедестала.

Почему пьедестал был важен

Проект пьедестала разработал американский архитектор Ричард Моррис Гант. Его задачей было не просто разместить огромную статую, а создать конструкцию, способную выдерживать вес почти 225 тонн, а также нагрузки от сильных ветров, соленого морского воздуха и сезонных перепадов температур.

Пьедестал возвели внутри стен старого форта Вуд, построенного еще в начале XIX века Фото: Wikimedia Commons

Пьедестал возвели внутри стен старого форта Вуд, построенного ещё в начале XIX века. Такой подход позволил использовать уже существующие фортификационные сооружения в качестве дополнительной основы. При строительстве использовались крупные гранитные блоки, бетон и кирпичная кладка. На тот момент это был один из крупнейших каменных фундаментов, созданных специально для отдельного монумента.

Строители уделяли особое внимание точности работ. Каркас статуи, изготовленный во Франции, должен был идеально сочетаться с американским пьедесталом. Любая ошибка в расчетах могла привести к сложностям при монтаже. Именно поэтому геодезические измерения и контроль качества проводились на протяжении всего периода строительства.

Как французские инженеры разработали уникальную технологию

Строительство Статуи Свободы стало одним из самых сложных производственных процессов XIX века. Для изготовления внешней поверхности использовалась листовая медь толщиной примерно 2,4 миллиметра. Мастера применили технику репуса — метод художественной чеканки, при котором металл постепенно выбивают с внутренней стороны на специальных деревянных формах. Благодаря этому огромные детали приобретали необходимый объём без потери прочности.

Сначала изготавливали деревянные шаблоны, затем гипсовые модели в натуральную величину, после чего мастера вручную формировали медные листы Фото: Wikimedia Commons

Каждый элемент статуи создавался отдельно. Сначала изготавливали деревянные шаблоны, затем гипсовые модели в натуральную величину, после чего мастера вручную формировали медные листы. В результате появились сотни индивидуальных деталей, которые необходимо было подогнать друг к другу с чрезвычайной точностью. В эпоху, когда не существовало современных компьютерных систем проектирования, такая работа требовала исключительного мастерства.

К лету 1884 года все детали были собраны в Париже для проверки точности сборки Фото: Wikimedia Commons

К лету 1884 года все детали были собраны в Париже для проверки точности сборки. Это позволило убедиться, что после перевозки через океан статую можно будет безопасно собрать заново уже на американской земле. После завершения пробной сборки конструкцию разобрали, упаковали в более чем двести деревянных ящиков и отправили морским путём в Нью-Йорк.

Прибытие Статуи Свободы в Америку

После доставки в Нью-Йорк в июне 1885 года Статуя Свободы ещё не была готова к установке. Французский пароход "Isère" доставил её в 214 деревянных ящиках, в которых находилось более 350 отдельных деталей. Пока на острове завершалось строительство пьедестала, все элементы хранились неподалеку от места будущей установки. Только после завершения основных строительных работ монтажники смогли приступить к сборке огромного монумента.

Французский пароход "Isère" доставил Статую Свободы в 214 деревянных ящиках Фото: Wikimedia Commons

Сборка Статуи Свободы длилась несколько месяцев и напоминала сборку гигантского конструктора. Сначала рабочие установили стальной каркас, спроектированный Гюставом Эйфелем, а уже потом поочередно крепили к нему тонкие медные панели. Работы проводились с использованием лесов и подъемных механизмов, а каждый элемент занимал точно определенное место. Инженеры тщательно проверяли соединения, ведь конструкция должна была выдерживать сильные океанские ветры и перепады температур. В целом сборка длилась примерно четыре месяца.

Торжественное открытие Статуи Свободы состоялось 28 октября 1886 года Фото: Wikimedia Commons

Торжественное открытие Статуи Свободы состоялось 28 октября 1886 года при участии президента США Гровера Кливленда. На церемонию в Нью-Йорк прибыли тысячи людей, а в гавани прошел масштабный парад кораблей, который считается одним из первых в современной истории города.

Великая реставрация: что произошло за 100 лет

За десятилетия эксплуатации конструкция подверглась естественному износу. Особенно это стало заметно к началу 1980-х годов, когда специалисты приступили к масштабному обследованию в преддверии празднования столетия открытия памятника. Инженеры обнаружили коррозию отдельных металлических элементов, возникшую из-за контакта различных металлов и постоянного воздействия морской среды.

В ходе крупной реставрации 1984–1986 годов была полностью заменена значительная часть внутренних креплений Фото: Wikimedia Commons

В ходе крупной реставрации 1984–1986 годов была полностью заменена значительная часть внутренних креплений, сохранившихся ещё с XIX века. Новые элементы изготовили из нержавеющей стали, а между ними и медной оболочкой установили современные изоляционные материалы, чтобы предотвратить электрохимическую коррозию. Одновременно реставраторы очистили внутренние поверхности и восстановили многие конструктивные узлы, не изменяя исторический облик памятника.

Одним из самых заметных изменений стала замена факела. Старый факел, который на протяжении десятилетий неоднократно перестраивали и модифицировали, больше не соответствовал историческому облику. Для реставрации изготовили новую копию, максимально приближенную к оригинальному проекту Бартольди, с покрытием из тонких листов золота, которое лучше отражает солнечный свет.

Почему Статуя Свободы стала зелёной: никакой краски, только природа

Многие люди считают, что Статую Свободы специально покрасили в зеленый цвет. На самом деле этого никогда не было. После установки в Нью-Йорке поверхность памятника имела характерный цвет новой меди, но с годами металл начал вступать во взаимодействие с кислородом, влагой и атмосферными веществами.

Многие люди считают, что Статую Свободы специально покрасили в зеленый цвет Фото: Wikimedia Commons

В течение примерно трёх десятилетий на поверхности образовалась естественная патина — тонкий слой соединений меди, который постепенно придал статуе сине-зелёный оттенок. Этот процесс завершился в начале XX века и стал естественной защитой металла от дальнейшей коррозии. Именно поэтому современные реставраторы не пытаются вернуть памятнику первоначальный медный оттенок.

Патина выполняет защитную функцию, изолируя металл от окружающей среды. Благодаря этому медная оболочка сохраняется значительно дольше, чем это было бы возможно без такого естественного покрытия.

Как сегодня заботятся о Статуе Свободы

Современное обслуживание Статуи Свободы значительно отличается от ремонтов прошлых веков. Инженеры регулярно проводят детальные обследования каркаса, медной оболочки и фундамента, используя современные методы контроля, которые позволяют выявлять малейшие изменения в конструкции ещё до появления серьёзных проблем.

Несмотря на солидный возраст, конструкция остается чрезвычайно устойчивой благодаря инженерным решениям, заложенным еще в XIX веке Фото: Wikimedia Commons

Особое внимание уделяется воздействию ветра, влажности и температурных колебаний. Несмотря на значительный возраст, конструкция остается чрезвычайно устойчивой благодаря инженерным решениям, заложенным еще в XIX веке. Большинство современных работ носит профилактический характер и направлено на сохранение аутентичных материалов.

История Статуи Свободы — пример того, как сочетание искусства, инженерии и постоянного ухода позволяет этому памятнику оставаться узнаваемым символом уже более века. С момента завершения её первой сборки до современных реставрационных программ этот памятник продолжает демонстрировать, насколько дальновидными были его создатели.

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