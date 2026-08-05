Від чого позеленіла Статуя Свободи і чому її збирали двічі: як створювався символ США (фото)

5 серпня 1884 року на острові Бедлоу, який сьогодні відомий як острів Свободи, урочисто заклали наріжний камінь п'єдесталу Статуї Свободи. Саме ця подія стала офіційним початком будівництва основи для майбутнього монумента, який Франція подарувала Сполученим Штатам.

Хоча сама Статуя Свободи ще перебувала у Франції, без масивної основи її встановлення було б неможливим. Цей етап став початком масштабних інженерних робіт, що зрештою дозволили монументу зайняти своє місце біля входу до гавані Нью-Йорка. Фокус зібрав найцікавіші історичні факти про будівництво та реставрацію гігантської статуї.

Будівництво Статуї Свободи стало одним із найскладніших виробничих процесів XIX століття Фото: Wikimedia Commons

Хто втілив у життя будівництво Статуї Свободи

Ідея створення пам'ятника належала французькому політичному мислителю Едуару де Лабуле, який запропонував подарувати США монумент на честь свободи та дружби між двома державами. Художнє втілення задуму здійснив французький скульптор Фредерік Огюст Бартольді, тоді як внутрішній металевий каркас розробив інженер Гюстав Ейфель разом із конструктором Морісом Кехліном. Франція взяла на себе виготовлення самої статуї, а американська сторона мала профінансувати й побудувати її п'єдестал.

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Будівництво Статуї Свободи стало одним із найскладніших виробничих процесів XIX століття Фото: Wikimedia Commons

Збір коштів на американську частину проєкту тривав непросто. Будівництво неодноразово опинялося під загрозою через нестачу фінансування. Вирішальну роль відіграв видавець Джозеф Пулітцер, який через свою газету закликав американців робити навіть найменші пожертви. Тисячі громадян підтримали кампанію, завдяки чому вдалося завершити фінансування будівництва п'єдесталу.

Чому п'єдестал був важливим

Проєкт п'єдесталу створив американський архітектор Річард Морріс Гант. Його завданням було не просто розмістити величезну статую, а забезпечити конструкцію, здатну витримувати вагу майже 225 тонн разом із навантаженням від сильних вітрів, солоного морського повітря та сезонних перепадів температур.

П'єдестал звели всередині стін старого форту Вуд, побудованого ще на початку XIX століття Фото: Wikimedia Commons

П'єдестал звели всередині стін старого форту Вуд, побудованого ще на початку XIX століття. Такий підхід дозволив використати вже існуючі фортифікаційні споруди як додаткову основу. Під час будівництва застосували великі гранітні блоки, бетон та цегляну кладку. На той час це був один із найбільших кам'яних фундаментів, створених спеціально для окремого монумента.

Будівельники приділяли особливу увагу точності робіт. Каркас статуї, який виготовлявся у Франції, мав ідеально поєднатися з американським п'єдесталом. Будь-яка помилка в розрахунках могла призвести до складнощів під час монтажу. Саме тому геодезичні вимірювання та контроль якості виконувалися протягом усього періоду будівництва.

Як французькі інженери вигадали унікальну технологію

Будівництво Статуї Свободи стало одним із найскладніших виробничих процесів XIX століття. Для виготовлення зовнішньої поверхні використовували листову мідь завтовшки приблизно 2,4 міліметра. Майстри застосували техніку репусе — метод художнього карбування, коли метал поступово вибивають із внутрішнього боку на спеціальних дерев'яних формах. Завдяки цьому величезні деталі отримували необхідний об'єм без втрати міцності.

Спочатку виготовляли дерев'яні шаблони, потім гіпсові моделі у натуральний розмір, після чого майстри вручну формували мідні листи Фото: Wikimedia Commons

Кожен елемент статуї створювався окремо. Спочатку виготовляли дерев'яні шаблони, потім гіпсові моделі у натуральний розмір, після чого майстри вручну формували мідні листи. У результаті з'явилися сотні індивідуальних деталей, які необхідно було підігнати одна до одної з надзвичайною точністю. В епоху, коли не існувало сучасних комп'ютерних систем проєктування, така робота вимагала виняткової майстерності.

До літа 1884 року всі частини були змонтовані у Парижі для перевірки точності складання Фото: Wikimedia Commons

До літа 1884 року всі частини були змонтовані у Парижі для перевірки точності складання. Це дозволило переконатися, що після перевезення через океан статую можна буде безпечно знову зібрати вже на американській землі. Після завершення випробувального монтажу конструкцію розібрали, упакували більш ніж у дві сотні дерев'яних ящиків і відправили морем до Нью-Йорка.

Прибуття Статуї Свободи до Америки

Після доставки до Нью-Йорка в червні 1885 року Статуя Свободи ще не була готовою до встановлення. Французький пароплав "Isère" привіз її у 214 дерев'яних ящиках, у яких знаходилися понад 350 окремих деталей. Поки на острові завершували будівництво п'єдесталу, усі елементи зберігали неподалік місця майбутнього монтажу. Лише після завершення основних будівельних робіт монтажники змогли розпочати складання величезного монумента.

Французький пароплав "Isère" привіз Статую Свободи у 214 дерев'яних ящиках Фото: Wikimedia Commons

Збирання Статуї Свободи тривало кілька місяців і нагадувало складання гігантського конструктора. Спочатку робітники встановили сталевий каркас, спроєктований Гюставом Ейфелем, а вже потім по черзі кріпили до нього тонкі мідні панелі. Роботи проводилися з використанням риштувань і підйомних механізмів, а кожен елемент займав точно визначене місце. Інженери ретельно перевіряли з'єднання, адже конструкція мала витримувати сильні океанські вітри та зміну температур. Загалом складання тривало приблизно чотири місяці.

Урочисте відкриття Статуї Свободи відбулося 28 жовтня 1886 року Фото: Wikimedia Commons

Урочисте відкриття Статуї Свободи відбулося 28 жовтня 1886 року за участю президента США Гровера Клівленда. На церемонію до Нью-Йорка прибули тисячі людей, а в гавані пройшов масштабний парад кораблів, який вважають одним із перших у сучасній історії міста.

Велика реставрація: що сталося за 100 років

За десятиліття експлуатації конструкція зазнала природного зношування. Особливо це стало помітно до початку 1980-х років, коли фахівці розпочали масштабне обстеження перед святкуванням сторіччя відкриття пам'ятника. Інженери виявили корозію окремих металевих елементів, що виникла через контакт різних металів і постійний вплив морського середовища.

Під час великої реставрації 1984–1986 років було повністю замінено значну частину внутрішніх кріплень Фото: Wikimedia Commons

Під час великої реставрації 1984–1986 років було повністю замінено значну частину внутрішніх кріплень, які ще залишалися з XIX століття. Нові елементи виготовили з нержавіючої сталі, а між ними та мідною оболонкою встановили сучасні ізоляційні матеріали, щоб запобігти електрохімічній корозії. Одночасно реставратори очистили внутрішні поверхні та відновили багато конструктивних вузлів, не змінюючи історичний зовнішній вигляд пам'ятника.

Однією з найвідоміших змін стала заміна факела. Старий факел, який за десятиліття неодноразово перебудовували й модифікували, більше не відповідав історичному вигляду. Для реставрації виготовили нову копію, максимально наближену до оригінального проєкту Бартольді, із покриттям із тонких листів золота, яке краще відбиває сонячне світло.

Чому Статуя Свободи стала зеленої: ніякої фарби, тільки природа

Багато людей вважають, що Статую Свободи спеціально пофарбували у зелений колір. Насправді цього ніколи не відбувалося. Після встановлення у Нью-Йорку поверхня пам'ятника мала характерний колір нової міді, але з роками метал почав взаємодіяти з киснем, вологою та атмосферними речовинами.

Багато людей вважають, що Статую Свободи спеціально пофарбували у зелений колір Фото: Wikimedia Commons

Упродовж приблизно трьох десятиліть на поверхні сформувалася природна патина — тонкий шар сполук міді, який поступово змінив колір статуї на синьо-зелений. Цей процес завершився на початку XX століття й став природним захистом металу від подальшої корозії. Саме тому сучасні реставратори не намагаються повернути пам'ятнику початковий мідний відтінок.

Патина виконує захисну функцію, ізолюючи метал від навколишнього середовища. Завдяки цьому мідна оболонка зберігається значно довше, ніж могла б без такого природного покриття.

Як дбають про Статую Свободи сьогодні

Сучасне обслуговування Статуї Свободи значно відрізняється від ремонтів минулих століть. Інженери регулярно проводять детальні обстеження каркаса, мідної оболонки та фундаменту, використовуючи сучасні методи контролю, які дозволяють виявляти найменші зміни конструкції ще до появи серйозних проблем.

Попри значний вік, конструкція залишається надзвичайно стійкою завдяки закладеним ще у XIX столітті інженерним рішенням Фото: Wikimedia Commons

Особливу увагу приділяють впливу вітру, вологості та температурних коливань. Попри значний вік, конструкція залишається надзвичайно стійкою завдяки закладеним ще у XIX столітті інженерним рішенням. Більшість сучасних робіт має профілактичний характер і спрямована на збереження автентичних матеріалів.

Історія Статуї Свободи є прикладом того, як поєднання мистецтва, інженерії та постійного догляду дозволяє монументу залишатися впізнаваним символом уже понад століття. Від завершення її першого складання до сучасних реставраційних програм цей пам'ятник продовжує демонструвати, наскільки далекоглядними були його творці.

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