Социальные сети действительно мешают учебе: это подтверждает масштабное исследование (фото)

Результаты масштабного исследования, проведённого в Италии, показали, что школьники, создавшие личные аккаунты в социальных сетях в более юном возрасте, демонстрировали худшие результаты по некоторым школьным предметам. Эти выводы добавили новые доказательства в продолжающуюся дискуссию о том, как онлайн-платформы могут влиять на учебные достижения подростков.

В ходе исследования были проанализированы данные 5 227 школьников из 28 школ северной Италии. Команда учёных сравнила ответы на опрос о том, когда школьники впервые создали аккаунты на таких платформах, как Facebook, Instagram и TikTok, с результатами стандартизированных тестов по итальянскому языку, английскому языку и математике, пишет Phys.org.

Школьники, которые создали аккаунт в социальных сетях в 6-м классе, в возрасте 11–12 лет, показали худшие результаты, чем те, кто подождал до 9-го класса или позже. В 8-м классе их результаты были примерно на 0,22 стандартных отклонений ниже по итальянскому языку и на 0,18 — по математике. В 10-м классе разница по итальянскому языку осталась на уровне 0,22 стандартных отклонений, тогда как разрыв по математике увеличился до 0,27 стандартных отклонений. По данным исследователей, разница в 0,2 стандартных отклонений соответствует примерно шести месяцам обучения.

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В ходе исследования были проанализированы данные 5 227 школьников из 28 школ северной Италии Фото: Nature Human Behaviour

Школьники, которые создали аккаунты в 7-м или 8-м классе, также показали более низкие результаты, хотя разрывы были меньше, чем у тех, кто начал пользоваться самыми ранними сроками. Те, кто зарегистрировался в 7-м классе, к 10-му классу имели результаты на 0,17 стандартных отклонений ниже по итальянскому языку и на 0,22 — по математике. Ученики, которые подождали до 8-го класса, набрали на 0,11 стандартных отклонений меньше по обоим предметам.

Исследователи не обнаружили существенных различий в результатах тестов по английскому языку. Они также сообщили, что ученики, которые чаще проверяли свои телефоны, чаще открывали аккаунты в социальных сетях в более раннем возрасте и чаще получали более низкие результаты по итальянскому языку и математике. Эти ученики также реже находились под родительским присмотром во время пользования социальными сетями.

Исследователи отметили, что их анализ предоставил убедительные доказательства наличия отрицательной связи между созданием аккаунтов в социальных сетях в юном возрасте и последующими результатами по итальянскому языку и математике. Они также подчеркнули, что полученные выводы следует интерпретировать с осторожностью, поскольку более широкая дискуссия о социальных сетях и образовании до сих пор продолжается.

Онлайн-платформы могут влиять на успеваемость подростков Фото: freepik

Интересно, что этот эффект не был одинаковым для всех школьных предметов. Хотя по итальянскому языку и математике были выявлены заметные различия, результаты по английскому языку остались практически неизменными. Это свидетельствует о том, что влияние социальных сетей может сильнее сказываться на определенных учебных навыках, чем на других, хотя для объяснения причин этого необходимы дальнейшие исследования.

Эти выводы имеют важное значение, поскольку дети создают аккаунты в социальных сетях в всё более раннем возрасте. Лучшее понимание того, как время начала использования социальных сетей связано с обучением, может помочь родителям, учителям и политикам принимать обоснованные решения относительно онлайн-активности детей.

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