Соціальні мережі дійсно шкодять навчанню: масштабне дослідження це доводить (фото)

Результати масштабного дослідження, проведеного в Італії, показали, що учні, які створили особисті акаунти в соціальних мережах у більш юному віці, демонстрували гірші результати з деяких шкільних предметів. Ці висновки додали нових доказів до триваючої дискусії про те, як онлайн-платформи можуть впливати на навчальні досягнення підлітків.

У дослідженні було проаналізовано дані 5 227 учнів із 28 шкіл північної Італії. Команда вчених порівняла відповіді на опитування про те, коли учні вперше створили акаунти на таких платформах, як Facebook, Instagram та TikTok, із результатами стандартизованих тестів з італійської мови, англійської мови та математики, пише Phys.org.

Учні, які створили акаунт у соціальних мережах у 6-му класі, у віці 11–12 років, показали гірші результати, ніж ті, хто зачекав до 9-го класу або пізніше. У 8-му класі їхні результати були приблизно на 0,22 стандартних відхилень нижчими з італійської мови та на 0,18 — з математики. У 10-му класі різниця з італійської мови залишилася на рівні 0,22 стандартних відхилень, тоді як розрив з математики збільшився до 0,27 стандартних відхилень. За даними дослідників, різниця в 0,2 стандартних відхилень відповідає приблизно шести місяцям навчання.

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У дослідженні було проаналізовано дані 5 227 учнів із 28 шкіл північної Італії Фото: Nature Human Behaviour

Учні, які створили акаунти в 7-му або 8-му класі, також показали нижчі результати, хоча розриви були меншими, ніж у тих, хто почав користуватися найраніше. Ті, хто зареєструвався в 7-му класі, до 10-го класу мали результати на 0,17 стандартних відхилень нижчі з італійської мови та на 0,22 — з математики. Учні, які зачекали до 8 класу, набрали на 0,11 стандартних відхилень менше з обох предметів.

Дослідники не виявили суттєвих відмінностей у результатах тестів з англійської мови. Вони також повідомили, що учні, які частіше перевіряли свої телефони, частіше відкривали акаунти в соціальних мережах у більш ранньому віці та частіше отримували нижчі результати з італійської мови та математики. Ці учні також рідше перебували під батьківським наглядом під час користування соціальними мережами.

Дослідники зазначили, що їхній аналіз надав переконливі докази існування негативного зв'язку між створенням акаунтів у соціальних мережах у юному віці та подальшими результатами з італійської мови та математики. Вони також наголосили, що отримані висновки слід інтерпретувати обережно, оскільки ширша дискусія щодо соціальних мереж та освіти досі триває.

Онлайн-платформи можуть впливати на навчальні досягнення підліткі Фото: freepik

Цікавим є те, що цей ефект не був однаковим для всіх шкільних предметів. Хоча в італійській мові та математиці були виявлені помітні відмінності, результати з англійської мови залишилися практично незмінними. Це свідчить про те, що вплив соціальних мереж може сильніше позначатися на певних навчальних навичках, ніж на інших, хоча для пояснення причин цього потрібні подальші дослідження.

Ці висновки мають важливе значення, оскільки діти створюють акаунти в соціальних мережах у дедалі молодшому віці. Краще розуміння того, як час початку користування соціальними мережами пов'язаний з навчанням, може допомогти батькам, вчителям та політикам приймати обґрунтовані рішення щодо онлайн-активності дітей.

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