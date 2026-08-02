Гигантский астероид приближается к Земле — его считают потенциально опасным

Исследователи NASA выступили с предупреждением о том, что к нашей планете приближается гигантский потенциально опасный объект.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выступило с тревожным заявлением: к Земле на невероятной скорости движется гигантский объект. По данным ученых, длина небесного объекта составляет 756 метров, а расстояние между астероидом и планетой составит чуть более 5 миллионов километров, пишет NASA.

Если астероид приближается к нашей планете на расстояние менее 7,5 миллиона километров, а его размер превышает более 150 метров, ученые NASA классифицируют его как "потенциально опасный объект".

Речь идет об астероиде 173561 (2000 YV137), который, по словам исследователей, соответствует обоим критериям, а потому его вполне можно считать потенциальной угрозой для Земли.

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К слову, наблюдать за приближением гигантского астроида к Земле можно в режиме реального времени на сайте NASA.

Отметим, что реальная глобальная угроза астероидов для нашей планеты в ближайшие сто лет отсутствует, но ученые постоянно следят за крупными космическими телами. Объекты, достигающие в диаметре более 150 метров, и приближающиеся к Земле ближе чем на 7,5 миллиона километров, автоматически попадают в категорию "потенциально опасных".

Однако определение "потенциально опасный" вовсе не значит, что угроза реальна, на самом деле это означает лишь необходимость расчетов траектории, а не скорое столкновение с объектом. Исследователи отмечают, что камни размером до 30 метров сгорают в земной атмосфере, а объекты от 150 метров могут нанести разрушения регионального масштаба. В то же время космические объекты диаметров от 1 километра способны нанести глобальный ущерб.

Известно, что крупный астероид 173561 (2000 YV137) 9 августа 2026 года пролетит от Земли на безопасном расстоянии более 5 миллионов километров.

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