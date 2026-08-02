Гігантський астероїд наближається до Землі — його вважають потенційно небезпечним

Дослідники NASA виступили з попередженням, що до нашої планети наближається гігантський потенційно небезпечний об'єкт.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) виступило із тривожною заявою: до Землі на неймовірній швидкості рухається гігантський об'єкт. За даними вчених, довжина небесного об'єкта становить 756 метрів, а відстань між астероїдом і планетою становитиме трохи більше 5 мільйонів кілометрів, пише NASA.

Якщо астероїд наближається до нашої планети на відстань менше ніж 7,5 мільйона кілометрів, а його розмір перевищує понад 150 метрів, вчені NASA класифікують його як "потенційно небезпечний об'єкт".

Йдеться про астероїд 173561 (2000 YV137), який, за словами дослідників, відповідає обом критеріям, а тому його цілком можна вважати потенційною загрозою для Землі.

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До речі, спостерігати за наближенням гігантського астроїда до Землі можна в режимі реального часу на сайті NASA.

Зазначимо, що реальної глобальної загрози астероїдів для нашої планети в найближчі сто років немає, але вчені постійно стежать за великими космічними тілами. Об'єкти, що досягають у діаметрі понад 150 метрів, і наближаються до Землі ближче ніж на 7,5 мільйона кілометрів, автоматично потрапляють до категорії "потенційно небезпечних".

Однак визначення "потенційно небезпечний" зовсім не означає, що загроза є реальною, насправді це означає лише необхідність розрахунків траєкторії, а не швидке зіткнення з об'єктом. Дослідники зазначають, що каміння розміром до 30 метрів згоряє у земній атмосфері, а об'єкти від 150 метрів можуть завдати руйнування регіонального масштабу. У той же час космічні об'єкти діаметрів від 1 кілометра здатні завдати глобальної шкоди.

Відомо, що великий астероїд 173561 (2000 YV137) 9 серпня 2026 пролетить від Землі на безпечній відстані більше 5 мільйонів кілометрів.

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