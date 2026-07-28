В Кении нашли следы на песке возрастом 1,4 млн лет: их оставили не люди, и не звери

На илистом берегу одного озера в Кении ученые нашли 21 след, который был оставлен на песке около 1,4 млн лет назад. Они принадлежали компании из 8 взрослых особей, которые путешествовали месте.

По словам авторов исследования, большинство следов принадлежали самцам. Бегемоты, антилопы и другие животные также оставили следы на этом же берегу, пишет Discover.

Следы принадлежали Paranthropus boisei, родственнику человека, чьи огромные зубы и мощная челюсть доминировали в его черепе. Новый анализ показал, что некоторые представители этого вида были намного крупнее, чем предполагалось ранее на основе ископаемых костей.

Чтобы определить их владельцев, ведущий автор Кевин Хатала из Университета Чатема вместе с коллегами из Кении и США составили карту отпечатков ног. Они сравнили их пропорции и походку с таковыми у современных людей и другими следами раннего плейстоцена. GaJi10 наиболее точно соответствовал более ранним отпечаткам, отнесенным к P. boisei.

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Большинство ископаемых останков P. boisei представляют собой черепа, оставляя мало свидетельств том, как они выглядели ниже шеи. Отпечатки GaJi10 дали команде другой способ оценить рост и вес их создателей.

Некоторые особи могли достигать роста в 182 см и весить около 75 кг. Эти размеры сопоставимы с Homo erectus, видом, который, как считается, был значительно крупнее Paranthropus. Измерения также позволили определить возрастную группу и вероятный пол каждого из создателей следов.

На немного более древнем участке неподалеку команда обнаружила отпечатки лап P. boisei и H. erectus, вдавленные в одну и ту же илистую отмель. Открытие показывает, что оба вида использовали береговую линию озера Туркана на протяжении сотен тысяч лет, хотя исследователи не могут сказать, пересекались ли они или как делили ее ресурсы.

Исследователи считают, что P. boisei могли организовываться в большие однополые группы, в которых самцы конкурировали за самок, но также имели основания держаться вместе. Крокодилы делили береговую линию, и перемещение большими группами могло обеспечивать им защиту.

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