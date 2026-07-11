"Это только начало": ученые извлекли ДНК доисторических людей из древних рисунков (фото)

Учёные нашли новый способ изучения людей, создававших доисторическое наскальное искусство, — путём извлечения древней человеческой ДНК со стен пещер. Исследование, проведенное в Испании и Португалии, показало, что генетический материал может сохраняться на поверхностях скал на протяжении тысяч лет.

Хотя ДНК не удалось напрямую связать с созданием конкретных рисунков, полученные результаты открыли новый путь для изучения древних художников и сообществ, к которым они принадлежали, пишет Science Alert.

Международная команда под руководством исследователей из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка изучила 24 панно наскального искусства из 11 пещер. Среди этих произведений были простые линии, геометрические фигуры, отпечатки рук и фигуративные рисунки.

Международная команда под руководством исследователей из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка изучила 24 панно наскального искусства из 11 пещер Фото: Nature Communications

Команда также проанализировала отложения на полу пещер, где, вероятно, изготавливали пигменты, а также кость птицы, окрашенную красной охрой, которую, возможно, использовали в качестве аэрографа. Из 120 образцов, собранных со стен пещер, лишь пять содержали человеческую ДНК.

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Два из этих образцов содержали исключительно человеческий генетический материал, который, по мнению исследователей, попал туда в результате прямого контакта, например, при прикосновении рук к стене, слюны во время выдувания пигмента через полую птичью кость или других биологических жидкостей.

Остальные образцы также содержали ДНК животных, что свидетельствует о том, что вода или другие природные процессы перенесли этот материал на стены пещер. В ходе исследования учёные также обнаружили ДНК кашалота в одном месте, что указывает на то, что на этих животных, вероятно, охотились или их обрабатывали доисторические люди.

Сохранение древней ДНК на стенах пещер было редким явлением, но наилучший результат был получен с поверхности, покрытой кальцитом Фото: Nature Communications

Исследование показало, что сохранность древней ДНК на стенах пещер была редким явлением, но наилучший результат был получен с поверхности, покрытой кальцитом — минералом, который часто встречается в известняковых пещерах. Это открытие свидетельствует о том, что подобные минеральные покрытия могут повысить шансы на обнаружение генетического материала в будущих исследованиях.

Исследователи установили, что ДНК, обнаруженная в испанской пещере Коварон, принадлежит людям из западной генетической группы охотников-собирателей, которая была широко распространена на Иберийском полуострове. Альба Босомс Меса пояснила: "Это первое доказательство сохранности человеческой ДНК на стенах пещер на протяжении тысячелетий". Иполито Колладо Гиральдо добавил: "Учитывая исключительную чувствительность современных методов анализа древней ДНК, нам было интересно проверить, мог ли такой контакт оставить следы ДНК на наскальных рисунках". Команда отметила, что необходимо провести дополнительную работу для совершенствования методов отбора образцов и лучшего понимания условий, способствовавших сохранению ДНК.

Исследователи установили, что ДНК, обнаруженная в испанской пещере Коварон, принадлежит людям из западной генетической группы охотников-собирателей Фото: Alba Bossoms Mesa

Результаты исследования свидетельствуют о том, что стены пещер могут хранить не только художественные произведения. Они также могут содержать биологические следы людей, которые их посещали, давая новые подсказки о древних популяциях, миграции и культурных традициях. Исследователи надеются, что будущие исследования дадут ответы на вопросы о том, кто создал эти рисунки — мужчины или женщины, — как различные группы перемещались по местности и как пещерное искусство распространялось с течением времени.

Как отметил ведущий автор исследования Матиас Мейер: "Это только начало". Если будущие исследования подтвердят эти результаты, стены пещер могут стать важным источником информации наряду с окаменелостями, артефактами и древними отложениями, помогая археологам составить более четкое представление об истории человечества.

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